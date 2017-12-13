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13 декабря 2017, 15:23



Норильская некоммерческая организация победила в конкурсе социальных проектов в рамках грантовой программы Красноярского края «Социальное партнерство во имя развития» на 2018 год.

Всего на конкурс было принято 279 проектов, из них 41 проект был одобрен советом по краевым социальным грантам. Конкурс социальных проектов в рамках грантовой программы Красноярского края «Социальное партнерство во имя развития» на 2018 год проводился в соответствии с Законом Красноярского края от 05.12.2013 № 5-1908 «О краевых социальных грантах» и поддерживает социальные проекты (социальные инициативы), которые реализуются на территории Красноярского края, сообщили в пресс-службе администрации города Норильска.

Просмотров:133 Проект «Жизнь с плюсом» Норильского филиала Благотворительного фонда «Кризисный центр социально-психологической помощи «69 параллель» вошел в число победителей в номинации «Здоровая семья - здоровый край». Проект направлен на оказание помощи людям, живущим с ВИЧ/СПИДом (ЛЖВС), и их родственникам в получении информации о том, как жить с ВИЧ, поддерживать здоровье, преодолевать кризисы, избегать опасных ошибок и создавать благоприятную среду.Всего на конкурс было принято 279 проектов, из них 41 проект был одобрен советом по краевым социальным грантам.Конкурс социальных проектов в рамках грантовой программы Красноярского края «Социальное партнерство во имя развития» на 2018 год проводился в соответствии с Законом Красноярского края от 05.12.2013 № 5-1908 «О краевых социальных грантах» и поддерживает социальные проекты (социальные инициативы), которые реализуются на территории Красноярского края, сообщили в пресс-службе администрации города Норильска.