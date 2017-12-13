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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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20:52 Высокотехнологичная помощь рядом. В Норильске работают светила российской ортопедии и нейрохирургии
19:32 Олимпийский урок со звездой мирового спорта прошел в Норильске.
15:28 Проекты «Норникеля» важны не только для компании. В Красноярском крае подписан меморандум о сотрудничестве между руководством региона и крупнейшими бизнес-структурами.
15:23 Норильская некоммерческая организация победила в конкурсе социальных проектов в рамках грантовой программы Красноярского края «Социальное партнерство во имя развития» на 2018 год.
14:04 «Живая классика». Второй тур Школы актерского мастерства стартовал сегодня в Норильске.
13:51 Можно будет сэкономить. С нового года в Норильске вместо бумажных будут действовать пластиковые проездные карты для городского автотранспорта.
13:30 Более сотни норильчан пришли на консультацию в общероссийский день приема граждан.
12:56 Приходите на личный прием. Вопросы по трудовому праву норильчане могут задать специалистам следственного комитета.
12:45 В Норильске будут судить семейную пару за распространение наркотиков.
11:42 В преддверии праздника. Норильчан приглашают на торжественное открытие новогоднего городка.
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