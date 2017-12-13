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13 декабря 2017, 15:28

Проекты «Норникеля» важны не только для компании. В Красноярском крае подписан меморандум о сотрудничестве между руководством региона и крупнейшими бизнес-структурами.


Меморандум о взаимодействии при реализации крупных инвестиционных проектов на территории Красноярского края с владельцами и руководителями «Норникеля», «En+ Group», группы "СУЭК" и "СГК" подписал временно исполняющий обязанности губернатора Красноярского края Александр Усс. Документ предусматривает суммарные инвестиции более 580 млрд рублей и направлен на устойчивое развитие края.
В церемонии подписания меморандума, прошедшей 12 декабря в Москве, приняли участие временно исполняющий обязанности губернатора Красноярского края Александр Усс, член советов директоров АО «СУЭК» и «СГК» Андрей Мельниченко, президент ОК «РУСАЛ», председатель наблюдательного совета группы «Базовый элемент» Олег Дерипаска и президент ПАО «ГМК «Норильский никель» Владимир Потанин.
Приоритетными направлениями взаимодействия в рамках меморандума определены экология и рациональное природопользование, добыча полезных ископаемых и промышленное производство, инфраструктура энергетики, транспорта и связи, развитие социальной сферы. Основные цели сотрудничества – увеличение инвестиционного потенциала и улучшение инвестиционного климата Красноярского края, обеспечение экономического роста, снижение негативного воздействия промышленности на окружающую среду и здоровье населения, развитие инфраструктуры, решение социальных задач. На эти цели «Норникель», «En+», "СУЭК" и "СГК" планируют направить порядка 584 млрд руб.
«Оценивая документ, нужно говорить не только о формальном значении инвестиций, но и о выходе на другой уровень координации действий. Благодаря этому мы сможем добиться большего синергетического эффекта. Для края исключительно важно, чтобы эти предприятия выступали в качестве лидеров, которые вовлекают в свою орбиту предприятия иного масштаба, чтобы наш Сибирский федеральный университет стал своеобразным научно-образовательным цехом для крупнейших предприятий. Нам представляется, что Красноярский край и соседние регионы, Тыва и Хакасия, объединенные одной рекой, связанные интересами таких предприятий, смогут стать плацдармом для ускоренного развития Сибири, новой индустриализации Сибири, реализации идеи «Восточного вектора». При поддержке и координирующей роли федерального центра, я думаю, что мы обречены на успех», - заявил Александр Усс.
Ключевые направления, которые «En+» развивает в Красноярском крае, включают, в частности, реализацию проектов экологической модернизации Красноярского алюминиевого завода, природоохранных мероприятий Ачинского глиноземного комбината, создание Красноярской технологической долины, ввода в эксплуатацию нового терминала аэропорта «Емельяново», благоустройства города Красноярска, развития объектов социальной инфраструктуры, а также комплекс социальных, культурных и спортивных программ.
Общий плановый объём инвестиций группы "СУЭК" и "СГК" на указанные в меморандуме приоритетные направления развития до 2020 года составляет порядка 25 млрд рублей. Среди этих проектов - строительство новой дымовой трубы и электрофильтра на Красноярской ТЭЦ-1; оптимизация схемы теплоснабжения Красноярска; модернизация парка техники на Бородинском, Назаровском и Березовском угольных разрезах и другие.
«Проекты, которые реализует «Норникель», важны не только для компании. Все они – и экологические, и социальные, и производственные - направлены на долгосрочный рост и устойчивое развитие Красноярского края и других регионов, где расположены наши предприятия. Это важная точка совпадения наших интересов с интересами администрации регионов, и мы будем развивать сотрудничество в этом направлении", - отметил президент «Норникеля» Владимир Потанин.
Только на реализацию комплексной экологической программы, включающей в себя «Серный проект» по улавливанию и утилизации диоксида серы, «Норникель» до 2023 года направит порядка 150 млрд рублей. Ещё 267 млрд рублей до 2020 года компания инвестирует в добычу полезных ископаемых, развитие промышленного производства, в инфраструктуру энергетики, транспорта и связи, а также в проекты по развитию социальной сферы.

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