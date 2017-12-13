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13 декабря 2017, 19:32



Олимпийский урок со звездой мирового спорта прошел в Норильске.

«Я в восторге от приема, от северной природы, от энергии, которой встретил меня Норильск, - отметила Гелена Топилина в интервью «Заполярной правде». - Наверняка ваших спортсменов ждет большое олимпийское будущее. Я вообще оптимистка: верю в хорошее будущее, в то, что человек способен добиться максимального успеха. Недавно определила для себя, что спорт, который дал мне силу духа, характер, мобильность, мною уже покорен, и надо двигаться дальше. В синхронном плавании я достигла пика, теперь меня ждут новые вершины. Намерена принести пользу своей стране в других областях – например, в политологии и экологии, - направлениях, которые изучаю, будучи студенткой МГУ им. М. Ломоносова. Меня всегда поддерживала моя семья, благодаря ей в своей жизни я всегда рассчитывала на первое место. Уверена, что семья – главный двигатель прогресса». В программе спортивного олимпийского праздника были проведены: мастер-класс с участием Гелены Топилиной, олимпийская зарядка, комплекс упражнений для школьников, квест-игра «Быстрее. Выше. Сильнее», спортивное тестирование для детей «Мой Олимп», различные конкурсы и состязания. Напомним, «Олимпийский патруль» состоялся в Норильске при поддержке компании «Норникель», которая является партнером Олимпийского комитета России и всецело поддерживает многие спортивные проекты страны.

Просмотров:99 «Олимпийский патруль» впервые побывал за полярным кругом – об олимпийском движении норильским школьникам рассказала олимпийская чемпионки по синхронному плаванию XXXI Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро Гелена Топилина. Необычный спортивный праздник в рамках спортивно-образовательного проекта Олимпийского комитета России «Олимпийский патруль» состоялся в норильском Дворце спорта «Арктика». Накануне известная спортсменка побывала в норильском бассейне, городском музее, а также в спортзале ДЮСШ № 1, где посмотрела показательные выступления гимнастов и акробатов, рассказала юным спортсменам о собственном опыте своего становления как спортсменки, о выступлении и победе на Играх, а также ответила на вопросы юных участников проекта.«Я в восторге от приема, от северной природы, от энергии, которой встретил меня Норильск, - отметила Гелена Топилина в интервью «Заполярной правде». - Наверняка ваших спортсменов ждет большое олимпийское будущее. Я вообще оптимистка: верю в хорошее будущее, в то, что человек способен добиться максимального успеха. Недавно определила для себя, что спорт, который дал мне силу духа, характер, мобильность, мною уже покорен, и надо двигаться дальше. В синхронном плавании я достигла пика, теперь меня ждут новые вершины. Намерена принести пользу своей стране в других областях – например, в политологии и экологии, - направлениях, которые изучаю, будучи студенткой МГУ им. М. Ломоносова. Меня всегда поддерживала моя семья, благодаря ей в своей жизни я всегда рассчитывала на первое место. Уверена, что семья – главный двигатель прогресса».В программе спортивного олимпийского праздника были проведены: мастер-класс с участием Гелены Топилиной, олимпийская зарядка, комплекс упражнений для школьников, квест-игра «Быстрее. Выше. Сильнее», спортивное тестирование для детей «Мой Олимп», различные конкурсы и состязания.Напомним, «Олимпийский патруль» состоялся в Норильске при поддержке компании «Норникель», которая является партнером Олимпийского комитета России и всецело поддерживает многие спортивные проекты страны.