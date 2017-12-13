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13 декабря 2017, 20:52



Высокотехнологичная помощь рядом. В Норильске работают светила российской ортопедии и нейрохирургии

Сегодня доктора работали до 21.00 в здании травм пункта на Котульского, 4. Четыре специалиста (нейрохирурги и ортопеды) принимали пациентов с позвоночными грыжами, онкологией, суставными и костными патологиями; детский ортопед дополнительно принимает маленьких горожан в поликлинике на Бегичева. Напомним, светила российской медицины, высококлассные специалисты Новосибирского НИИ травматологии, ортопедии и нейрохирургии имени Я. Л. Цивьяна, приезжают в Норильск уже в третий раз, начиная с 2015 года. Осматривая за каждый свой приезд более 200 норильчан, доктора ставят наиболее нуждающихся пациентов на очередь в свою клинику - для лечения либо для проведения оперативного вмешательства. После краткой консультации, на которую норильчане попадают по живой очереди, имея при себе направления, истории болезни и необходимые снимки, пациентов распределяют к нужному доктору. 14 декабря новосибирцы будут вести осмотр с утра и до 16 часов.

Просмотров:53 В норильских поликлиниках больных с патологиями опорно-двигательной системы осматривают ведущие практикующие доктора из Новосибирска.Сегодня доктора работали до 21.00 в здании травм пункта на Котульского, 4. Четыре специалиста (нейрохирурги и ортопеды) принимали пациентов с позвоночными грыжами, онкологией, суставными и костными патологиями; детский ортопед дополнительно принимает маленьких горожан в поликлинике на Бегичева.Напомним, светила российской медицины, высококлассные специалисты Новосибирского НИИ травматологии, ортопедии и нейрохирургии имени Я. Л. Цивьяна, приезжают в Норильск уже в третий раз, начиная с 2015 года. Осматривая за каждый свой приезд более 200 норильчан, доктора ставят наиболее нуждающихся пациентов на очередь в свою клинику - для лечения либо для проведения оперативного вмешательства. После краткой консультации, на которую норильчане попадают по живой очереди, имея при себе направления, истории болезни и необходимые снимки, пациентов распределяют к нужному доктору. 14 декабря новосибирцы будут вести осмотр с утра и до 16 часов.