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14 декабря 2017, 10:52

Глава Норильска провел заседание антикоррупционной комиссии.


На заседании межведомственной комиссии по противодействию коррупции под председательством Рината Ахметчина рассмотрели результаты работы за год. Отмечена положительная динамика в деятельности правоохранительных органов по выявлению преступлений коррупционной направленности, сообщает пресс-служба администрации города.
За 11 месяцев 2017 года отделом МВД России по городу Норильску выявлено и поставлено на учет 12 таких правонарушений (в аналогичном периоде прошлого года – 13). Отделом УФСБ по Красноярскому краю выявлено три преступления коррупционной направленности. Сотрудниками Таймырского ЛО МВД России установлено два нарушения (взяточничество, несоблюдение миграционного законодательства РФ).
По итогам комиссии решено продолжить деятельность по выявлению и получению информации о преступлениях в бюджетной сфере, в том числе при реализации целевых муниципальных программ, осуществлении закупок для государственных и муниципальных нужд. Также на заседании был утвержден план работы межведомственной комиссии на 2018 год.

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    Список новостей

 14 декабря 2017 
16:16   Все в «Сугроб»! Молодежный центр Норильска приглашает горожан на предновогоднюю ярмарку подарков ручной работы. 16:12   Норильчан приглашают на III городской добровольческий форум «Доброфорум – 2017».
16:09   В Устав Норильска внесут изменения. 16:04   Василий Ксинтарис, ветеран Норильского комбината, стал почетным гражданином Норильска.
15:35   Несчастный случай произошел на карьере рудника «Заполярный» на горизонте +105 метров. 14:30   Норильчан приглашают на открытие отборочного этапа Ночной хоккейной лиги.
13:19   В преддверии домашнего матча против «Сибиряка» футболисты «Норильского никеля» провели мастер-класс со школьниками Норильска. 12:05   Сегодня в Норильске объявили штормовое предупреждение. В городе ожидается усиление ветра.
11:43   «Светофорики» победили «Пешеходов». Квест по правилам дорожного движения прошли норильские школьники. 10:52   Глава Норильска провел заседание антикоррупционной комиссии.

 13 декабря 2017 
20:52   Высокотехнологичная помощь рядом. В Норильске работают светила российской ортопедии и нейрохирургии. 19:32   Олимпийский урок со звездой мирового спорта прошел в Норильске.
15:28   Проекты «Норникеля» важны не только для компании. В Красноярском крае подписан меморандум о сотрудничестве между руководством региона и крупнейшими бизнес-структурами. 15:23   Норильская некоммерческая организация победила в конкурсе социальных проектов в рамках грантовой программы Красноярского края «Социальное партнерство во имя развития» на 2018 год.
14:04   «Живая классика». Второй тур Школы актерского мастерства стартовал сегодня в Норильске. 13:51   Можно будет сэкономить. С нового года в Норильске вместо бумажных будут действовать пластиковые проездные карты для городского автотранспорта.
13:30   Более сотни норильчан пришли на консультацию в общероссийский день приема граждан. 12:56   Приходите на личный прием. Вопросы по трудовому праву норильчане могут задать специалистам следственного комитета.
12:45   В Норильске будут судить семейную пару за распространение наркотиков. 11:42   В преддверии праздника. Норильчан приглашают на торжественное открытие новогоднего городка.
11:15   Гелена Топилина в Норильске. Уникальный спортивный праздник «Олимпийский патруль» с участием олимпийской чемпионки состоится сегодня во Дворце спорта «Арктика». 09:32   Угроза миновала. Зверь, который три дня держал Норильск в напряжении, убит.

 12 декабря 2017 
23:17   В Норильске в День Конституции в отделе МВД школьникам, достигшим 14–летнего возраста, вручили паспорта гражданин Российской Федерации 18:11   Маленьких и больших норильчан приглашаем! Только что на сайте газеты «Заполярная правда» стартовал конкурс ёлочных игрушек «Новогодний дружок»
16:06   15 декабря норильская городская библиотека приглашает киноманов на очередное событие в клубе «Кинолекторий». 15:23   Сумма субсидии увеличена. В следующем году на Таймыре свои жилищные условия улучшат 12 молодых семей.
14:59   Норильчане почтили память погибших на Северном Кавказе. Митинг состоялся накануне вечером. 13:26   Устойчивое развитие в приоритете. Александр Усс подпишет меморандум о сотрудничестве с «Норникелем» и другими крупными бизнес-компаниями региона.
12:24   Фитнес, фримаркет, фудкорт и другие. Более сотни норильчан стали участниками 10-часового фестиваля ЗОЖ, прошедшего в Молодежном центре. 12:03   Ответят на все вопросы. Руководство отдела МВД России по г. Норильску принимает участие в общероссийском дне приема граждан.
11:47   Почти треть миллиарда – на ремонт. Енисейское речное пароходство (дочернее предприятие "Норникеля") сверстало план судоремонта в 2018 год. 11:31   Норильчане могут пожаловаться на услуги такси. В городе работает горячая линия.

 11 декабря 2017 
18:38   «Я знаю, где много вкусного...». С сегодняшнего на сайте «Заполярной правды» появился новый баннер с полезной информацией. 18:29   В Норильске будут судить предпринимателя за хранение и перевозку крупной партии нелегального алкоголя стоимостью свыше 2,5 миллиона рублей.
18:19   Работа дизайнера "ЗП" признана лучшей. В Дудинке подвели итоги XVII Таймырского творческого конкурса на соискание премии им. Б. Н. Молчанова. 18:04   Специально для жителей Оганера - одного из районов Норильска - завтра пройдет презентация книги «Лица улиц».
17:05   «Добрая дорога детства - 2017». 35 семейных команд Норильска приняли участие в городских соревнованиях по правилам дорожного движения. 16:50   В Норильске прошел пятый ежегодный фестиваль молодежного творчества NorFashionDay.
16:40   На старт! Внимание! Марш! Меньше двух недель осталось до благотворительного фестиваля «Добрый Норильск». 16:32   Чемпионат и первенство Норильска по мини-футболу набирают обороты.
16:18   Норильские подростки предпочли тему отзывчивости. В управлении образования Норильска рассказали, как школьники написали итоговое сочинение по русскому языку. 16:04   Современное искусство в городском пространстве. В норильском Молодежном центре Норильска прошел третий ежегодный общегородской форум «Моя территория».
15:39   Два соревнования – две победы. Норильчане приняли участие в первенстве Красноярского края по боксу среди девушек и отборочном турнире к первенству Сибири среди юниоров. 15:33   Прощание с «Несчастливцевым». В минувшие выходные в Норильском Заполярном театре драмы прошел последний показ спектакля по мотивам пьесы А. Н. Островского в постановке Анны Бабановой.
15:15   Из лидеров – в аутсайдеры. Флагман отечественного мини-футбола «Дина» без боя сдала «Норильскому никелю» четвертьфинальную игру Кубка России. 15:04   Как улучшить качество? В администрации Норильска обсуждали проблемы связи в свете последних порывов на ВОЛС.
14:13   Двое юных норильчан стали лауреатами международного конкурса детского рисунка «Охрана труда глазами детей - 2017». 13:40   Агрессивное животное – реальная угроза. В Норильске разбирают ситуацию с появлением волка на улицах города.
12:49   Мало огня и много дыма. На строящемся здании перинатального центра в Норильске произошел пожар. 12:08   Билеты на будущий год уже продаются. К переходу аэропорта "Норильск" на летнее расписание нужно уточнить ожидаемый объем пассажироперевозки.




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