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14 декабря 2017, 10:52



Глава Норильска провел заседание антикоррупционной комиссии.

За 11 месяцев 2017 года отделом МВД России по городу Норильску выявлено и поставлено на учет 12 таких правонарушений (в аналогичном периоде прошлого года – 13). Отделом УФСБ по Красноярскому краю выявлено три преступления коррупционной направленности. Сотрудниками Таймырского ЛО МВД России установлено два нарушения (взяточничество, несоблюдение миграционного законодательства РФ). По итогам комиссии решено продолжить деятельность по выявлению и получению информации о преступлениях в бюджетной сфере, в том числе при реализации целевых муниципальных программ, осуществлении закупок для государственных и муниципальных нужд. Также на заседании был утвержден план работы межведомственной комиссии на 2018 год.

Просмотров:176 На заседании межведомственной комиссии по противодействию коррупции под председательством Рината Ахметчина рассмотрели результаты работы за год. Отмечена положительная динамика в деятельности правоохранительных органов по выявлению преступлений коррупционной направленности, сообщает пресс-служба администрации города.За 11 месяцев 2017 года отделом МВД России по городу Норильску выявлено и поставлено на учет 12 таких правонарушений (в аналогичном периоде прошлого года – 13). Отделом УФСБ по Красноярскому краю выявлено три преступления коррупционной направленности. Сотрудниками Таймырского ЛО МВД России установлено два нарушения (взяточничество, несоблюдение миграционного законодательства РФ).По итогам комиссии решено продолжить деятельность по выявлению и получению информации о преступлениях в бюджетной сфере, в том числе при реализации целевых муниципальных программ, осуществлении закупок для государственных и муниципальных нужд. Также на заседании был утвержден план работы межведомственной комиссии на 2018 год.