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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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16:16 Все в «Сугроб»! Молодежный центр Норильска приглашает горожан на предновогоднюю ярмарку подарков ручной работы.
16:12 Норильчан приглашают на III городской добровольческий форум «Доброфорум – 2017».
16:09 В Устав Норильска внесут изменения.
16:04 Василий Ксинтарис, ветеран Норильского комбината, стал почетным гражданином Норильска.
15:35 Несчастный случай произошел на карьере рудника «Заполярный» на горизонте +105 метров.
14:30 Норильчан приглашают на открытие отборочного этапа Ночной хоккейной лиги.
13:19 В преддверии домашнего матча против «Сибиряка» футболисты «Норильского никеля» провели мастер-класс со школьниками Норильска.
12:05 Сегодня в Норильске объявили штормовое предупреждение. В городе ожидается усиление ветра.
11:43 «Светофорики» победили «Пешеходов». Квест по правилам дорожного движения прошли норильские школьники.
10:52 Глава Норильска провел заседание антикоррупционной комиссии.
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