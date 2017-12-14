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14 декабря 2017, 11:43



«Светофорики» победили «Пешеходов». Квест по правилам дорожного движения прошли норильские школьники.

За правильным прохождением каждой станции следило жюри, в состав которого вошли дорожные полицейские. С разрывом в один бал победителем квеста стала команда «Светофорик». Но массу положительных эмоций получили все без исключения участники. В завершение мероприятия ребята пообещали полицейским соблюдать правила дорожного движения, чтобы увереннее чувствовать себя на улицах города. Мероприятия, направленные на пропаганду правил дорожного движения среди школьников, госавтоинспекторы проводят регулярно, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.

Просмотров:133 Четвероклассники школы № 31, разделившись на две команды «Светофорики» и «Пешеходы» и получив задания, преодолели шесть тематических станций. Так, на станции «Эстафетная» дети должны были на скорость собрать все цвета светофора, при этом сделать это максимально быстро. На станции «Загадочная дорога» школьникам предстояло разгадать загадки по тематике правил дорожного движения. За каждый правильный ответ команда получала по одной фишке. На станции под названием «Неизвестный знак» ребята на скорость собирали малоизвестный дорожный знак, за что могли получить сразу несколько фишек. На станциях «Угадай знак», «Дорожная викторина» и «Будь внимателен» командам пришлось не только использовать весь багаж знаний в области безопасности движения, но и быть предельно внимательными при выполнении заданий, поскольку рассеянность приводила к потере заветных фишек.За правильным прохождением каждой станции следило жюри, в состав которого вошли дорожные полицейские. С разрывом в один бал победителем квеста стала команда «Светофорик». Но массу положительных эмоций получили все без исключения участники. В завершение мероприятия ребята пообещали полицейским соблюдать правила дорожного движения, чтобы увереннее чувствовать себя на улицах города.Мероприятия, направленные на пропаганду правил дорожного движения среди школьников, госавтоинспекторы проводят регулярно, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.