Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

14 декабря 2017, 12:05



Сегодня в Норильске объявили штормовое предупреждение. В городе ожидается усиление ветра.

На 11 часов температура воздуха в городе составляла 25оС, ветер восточный дул с силой 8–12 м/сек. По прогнозам синоптиков, сегодня днем ожидается снег, метель. Южный ветер будет дуть со скоростью 8–13 м/сек с порывами 15–20 м/сек, в горных районах 22–27 м/сек. Температура воздуха в течение дня составит от -20 до -25оС. Видимость на дорогах – менее 1000 м. В связи с неблагоприятными погодными условиями по усмотрению родителей разрешается не посещать занятия учащимся с первого по 11-й классы во всех районах Норильска.

Просмотров:186 Штормовое предупреждение объявлено городским управлением по делам ГО и ЧС в связи с усилением ветра и действует в городе с 04.00.На 11 часов температура воздуха в городе составляла 25оС, ветер восточный дул с силой 8–12 м/сек. По прогнозам синоптиков, сегодня днем ожидается снег, метель. Южный ветер будет дуть со скоростью 8–13 м/сек с порывами 15–20 м/сек, в горных районах 22–27 м/сек. Температура воздуха в течение дня составит от -20 до -25оС.Видимость на дорогах – менее 1000 м. В связи с неблагоприятными погодными условиями по усмотрению родителей разрешается не посещать занятия учащимся с первого по 11-й классы во всех районах Норильска.