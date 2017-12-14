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14 декабря 2017, 13:19



В преддверии домашнего матча против «Сибиряка» футболисты «Норильского никеля» провели мастер-класс со школьниками Норильска.

«У меня самые положительные впечатления. Видно, что у детей огромное желание играть в футбол. Перспектива есть. Поэтому предоставленного времени, откровенно говоря, было мало. Все довольны, после встречи с юными спортсменами остался один лишь позитив. Повторюсь, главное, чтобы у ребят было желание совершенствоваться, а в остальном мы им поможем», - приводит слова игрока «Норильского никеля» Константина Чащина пресс-служба МФК. Напомним, что сегодня, 14 декабря, в рамках двухматчевого противостояния девятого тура Суперлиги «Норильский никель» встретится с новосибирским «Сибиряком». Игра состоится во Дворце спорта «Арктика», начало в 19.00. Сейчас у норильчан 19 очков и шестое место в турнирной таблице. «Сибиряк» с 31 очком в активе занимает вторую позицию.

Просмотров:129 Во встрече приняли участие ведущие игроки клуба. По традиции открытый урок начали с разминки, затем сыграли в «квадрат». Вратари «Норникеля» Василий Белов и Алексей Попов работали с юными голкиперами и показали им основные элементы игры. В завершение тренировки футболисты сыграли со школьниками в мини-турнир.«У меня самые положительные впечатления. Видно, что у детей огромное желание играть в футбол. Перспектива есть. Поэтому предоставленного времени, откровенно говоря, было мало. Все довольны, после встречи с юными спортсменами остался один лишь позитив. Повторюсь, главное, чтобы у ребят было желание совершенствоваться, а в остальном мы им поможем», - приводит слова игрока «Норильского никеля» Константина Чащина пресс-служба МФК.Напомним, что сегодня, 14 декабря, в рамках двухматчевого противостояния девятого тура Суперлиги «Норильский никель» встретится с новосибирским «Сибиряком». Игра состоится во Дворце спорта «Арктика», начало в 19.00.Сейчас у норильчан 19 очков и шестое место в турнирной таблице. «Сибиряк» с 31 очком в активе занимает вторую позицию.