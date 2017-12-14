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14 декабря 2017, 14:30



Норильчан приглашают на открытие отборочного этапа Ночной хоккейной лиги.

По предварительному решению игры проходят во Дворце спорта «Арктика» по понедельникам и четвергам в 21.00, а также в Ледовом дворце спорта Кайеркана. По регламенту НХЛ с декабря по апрель хоккеисты проведут порядка 40 игр отборочного этапа, после чего победитель нашей конференции отправится на финал Всероссийского фестиваля в Сочи. Первая отборочная игра конференции «Север» прошла 12 декабря между «Ремонтником» и «Заполярником». Со счетом 5:2 победу праздновали ремонтники. А сегодня, 14 декабря в 19.00, в кайерканском Ледовом дворце состоится церемония открытия игр, затем на лед выйдут дружины «Алит НОК» и «Таймыр». Добавим, что Ночная хоккейная лига в Норильске свой путь начала в марте текущего года со звездного матча между легендами отечественного хоккея и командой «Норильск НХЛ».

Просмотров:118 Ночная хоккейная лига (НХЛ) в Красноярском крае представлена четырьмя конференциями: «Север» (норильская), «Центральная» (красноярская), «Южная» (минусинская) и «Восточная» (богучанская). В конференции «Север» выступают четыре любительские команды из Норильска и Дудинки – «Алит НОК», «Ремонтник», «Заполярник» и «Таймыр» (Дудинка).По предварительному решению игры проходят во Дворце спорта «Арктика» по понедельникам и четвергам в 21.00, а также в Ледовом дворце спорта Кайеркана. По регламенту НХЛ с декабря по апрель хоккеисты проведут порядка 40 игр отборочного этапа, после чего победитель нашей конференции отправится на финал Всероссийского фестиваля в Сочи.Первая отборочная игра конференции «Север» прошла 12 декабря между «Ремонтником» и «Заполярником». Со счетом 5:2 победу праздновали ремонтники. А сегодня, 14 декабря в 19.00, в кайерканском Ледовом дворце состоится церемония открытия игр, затем на лед выйдут дружины «Алит НОК» и «Таймыр».Добавим, что Ночная хоккейная лига в Норильске свой путь начала в марте текущего года со звездного матча между легендами отечественного хоккея и командой «Норильск НХЛ».