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14 декабря 2017, 16:04



Василий Ксинтарис, ветеран Норильского комбината, стал почетным гражданином Норильска.

Василий Николаевич Ксинтарис (1917-2004), видный государственный и общественный деятель, родился 27 июня 1917 года в городе Таганроге. В 1940 году приехал по распределению в Норильск, руководил группой планового отдела управления Норильского горно-металлургического комбината. Жил в Дудинке, работал в Дудинском морском порту (1941-1948). 10 декабря 1941 года вышел приказ о назначении Ксинтариса В. Н. начальником планового отдела Дудинского морского порта. Затем приказы о назначении заместителем начальника порта, начальником водных перевозок. 17 августа 1947 года Василий Николаевич назначен руководителем управления Дудинского порта. С 1948 по 1957 год руководил «Норильскснабом». Именно Василию Николаевичу пришлось с нуля создавать всю структуру материально-технического обеспечения Норильского промышленного района. В 1957 году Василий Николаевич возглавил Красноярский совнархоз. С 1965 по 1987 год работал заместителем министра цветной металлургии СССР, первым заместителем председателя Госснаба СССР. Награжден 6 орденами, 9 медалями, в их числе орденом Ленина, медалью «За оборону Советского Заполярья». Василий Николаевич умер 30 мая 2004 года. Постановлением администрации Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа от 20 июня 2002 года за особые заслуги Василию Николаевичу Ксинтарису присвоено звание «Почетный гражданин Таймыра». В Дудинке на фасаде здания управления Заполярного транспортного филиала ПАО ГМК «Норильский никель» Василию Ксинтарису установлена мемориальная доска.

Просмотров:72 Решение о присвоении звания «Почетный гражданин Норильска» сегодня было утверждено на сессии горсовета.Василий Николаевич Ксинтарис (1917-2004), видный государственный и общественный деятель, родился 27 июня 1917 года в городе Таганроге. В 1940 году приехал по распределению в Норильск, руководил группой планового отдела управления Норильского горно-металлургического комбината. Жил в Дудинке, работал в Дудинском морском порту (1941-1948). 10 декабря 1941 года вышел приказ о назначении Ксинтариса В. Н. начальником планового отдела Дудинского морского порта. Затем приказы о назначении заместителем начальника порта, начальником водных перевозок. 17 августа 1947 года Василий Николаевич назначен руководителем управления Дудинского порта.С 1948 по 1957 год руководил «Норильскснабом». Именно Василию Николаевичу пришлось с нуля создавать всю структуру материально-технического обеспечения Норильского промышленного района. В 1957 году Василий Николаевич возглавил Красноярский совнархоз. С 1965 по 1987 год работал заместителем министра цветной металлургии СССР, первым заместителем председателя Госснаба СССР. Награжден 6 орденами, 9 медалями, в их числе орденом Ленина, медалью «За оборону Советского Заполярья». Василий Николаевич умер 30 мая 2004 года.Постановлением администрации Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа от 20 июня 2002 года за особые заслуги Василию Николаевичу Ксинтарису присвоено звание «Почетный гражданин Таймыра». В Дудинке на фасаде здания управления Заполярного транспортного филиала ПАО ГМК «Норильский никель» Василию Ксинтарису установлена мемориальная доска.