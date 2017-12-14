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14 декабря 2017, 16:09



В Устав Норильска внесут изменения.

К участию приглашаются все заинтересованные лица и жители города. Проект решения городского Совета «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования город Норильск» будет опубликован в «Заполярной правде» не позднее 28 января 2018 года.

Просмотров:71 Публичные слушания о внесении изменений и дополнений в Устав города намечены на 8 февраля 2018 года. Пройдут они в конференц-зале администрации Норильска (Ленинский проспект, 24а), начало в 18.00.К участию приглашаются все заинтересованные лица и жители города. Проект решения городского Совета «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования город Норильск» будет опубликован в «Заполярной правде» не позднее 28 января 2018 года.