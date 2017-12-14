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14 декабря 2017, 16:12



Норильчан приглашают на III городской добровольческий форум «Доброфорум – 2017».

«В ходе торжественной части форума состоится награждение организаций-партнеров Молодежного центра за 2017 год. После этого гостей форума ждут: мастер-класс по вязанию от благотворительного фонда «69 параллель», игротека «Книгомир» и мастер-класс по изготовлению елочных украшений от Централизованной библиотечной системы, информационная площадка и конкурс по скорочтению от Центра образовательных инициатив «Маленький гений», мастер-класс по мехенди и настоящая чайная церемония, информационная площадка и мастер-класс по росписи деревянных изделий от лаборатории «ФабЛаб», мастер-классы по изготовлению сувениров ручной работы от волонтеров», - сообщили в Молодежном центре. Добавим, что дополнительную информацию по «Доброфоруму» можно узнать по телефону 39-14-88.

Просмотров:72 Мероприятие состоится в субботу, 16 декабря в 16.00, в Молодежном центре (ул. Советская, 9). По словам организаторов, этим форумом Норильск присоединится к одноименной общекраевой акции, основная цель которой - ознакомление горожан с деятельностью местных добровольческих и социальных организаций, а также подведение итогов работы в уходящем году.«В ходе торжественной части форума состоится награждение организаций-партнеров Молодежного центра за 2017 год. После этого гостей форума ждут: мастер-класс по вязанию от благотворительного фонда «69 параллель», игротека «Книгомир» и мастер-класс по изготовлению елочных украшений от Централизованной библиотечной системы, информационная площадка и конкурс по скорочтению от Центра образовательных инициатив «Маленький гений», мастер-класс по мехенди и настоящая чайная церемония, информационная площадка и мастер-класс по росписи деревянных изделий от лаборатории «ФабЛаб», мастер-классы по изготовлению сувениров ручной работы от волонтеров», - сообщили в Молодежном центре.Добавим, что дополнительную информацию по «Доброфоруму» можно узнать по телефону 39-14-88.