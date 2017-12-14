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14 декабря 2017, 16:16



Все в «Сугроб»! Молодежный центр Норильска приглашает горожан на предновогоднюю ярмарку подарков ручной работы.

В рамках ярмарки пройдут полезные мастер-классы по изготовлению искусственного снега, всевозможных новогодних украшений своими руками и с использованием 3D-принтера. По словам организаторов, не останется в стороне и подготовка новогоднего образа - пройдут мастер-классы по фейсбилдингу (массаж лица) и уходу за кожей, укладке волос в праздничные прически, макияжу и росписи хной по телу (мехенди). Дополнят атмосферу уютная фотозона «У камина», где можно будет сделать бесплатные фотографии на память, а также велнес-бар, в котором гостей угостят полезными коктейлями. «Гости мероприятия, не определившиеся с выбором подарка для своих близких, смогут приобрести на выставке-продаже уникальные сувениры ручной работы от норильских мастериц: разнообразные елочные украшения, сувениры из фетра, вязаные игрушки, кукол в технике «Тильда», подарки из шоколада, стильную бижутерию и многое другое», - отметили в Молодежном центре. Более подробную информацию о предстоящей ярмарке можно узнать по телефону 39-14-88.

Просмотров:70 Встреча состоится в кайерканском филиале Молодежного центра (ул. Школьная, 10) в субботу, 16 декабря, с 16.00 до 19.00.В рамках ярмарки пройдут полезные мастер-классы по изготовлению искусственного снега, всевозможных новогодних украшений своими руками и с использованием 3D-принтера. По словам организаторов, не останется в стороне и подготовка новогоднего образа - пройдут мастер-классы по фейсбилдингу (массаж лица) и уходу за кожей, укладке волос в праздничные прически, макияжу и росписи хной по телу (мехенди). Дополнят атмосферу уютная фотозона «У камина», где можно будет сделать бесплатные фотографии на память, а также велнес-бар, в котором гостей угостят полезными коктейлями.«Гости мероприятия, не определившиеся с выбором подарка для своих близких, смогут приобрести на выставке-продаже уникальные сувениры ручной работы от норильских мастериц: разнообразные елочные украшения, сувениры из фетра, вязаные игрушки, кукол в технике «Тильда», подарки из шоколада, стильную бижутерию и многое другое», - отметили в Молодежном центре.Более подробную информацию о предстоящей ярмарке можно узнать по телефону 39-14-88.