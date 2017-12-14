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14 декабря 2017, 17:08



Главный финансовый документ Норильска одобрен. На заключительной в этом году сессии городского Совета бюджет на 2018-й и плановый период 2019 и 2020 годов приняли в трех чтениях.

Многое планируется сделать в городе в связи с празднованием 65-летнего юбилея Норильска в следующем году. Например, благоустройство территории, прилегающей к набережной озера Долгое, а также большой проект по реконструкции автодороги Норильск - Талнах. Еще один важный вопрос - проблемы со временем выхода на тендерные процедуры, из-за чего не состоялись многие аукционы. «Я поставил задачу всем структурным подразделениям, чтобы технические условия для аукционов составлялись сейчас. Это позволит нам уже весной понимать, кто и по какому объекту выступит в роли подрядчика. Контролировать вопросы будем совместно с депутатами в течение всего года, они меня в этом поддержали», - отметил глава города Ринат Ахметчин. В числе прочих важных решений сессии депутаты постановили продлить дополнительные компенсационные выплаты на ежемесячные пособия по уходу за ребенком работникам тех учреждений, где с 1 апреля 2013 года ДКВ были заменены частью заработной платы. Срок действия начислений ДКВ – до 1 января 2019 года, расходы берет на себя муниципалитет.

Просмотров:130 Принятый бюджет депутаты называют не только социально ориентированным, но и инфраструктурным. На следующие три года запланирован большой объем работ по реконструкции и строительству городских объектов. К примеру, в 2018 году будет отремонтирован детский сад в Талнахе (ул. Бауманская, 21), а годом позже еще один - в Центральном районе (ул. Московская, 18), что положительно скажется на уменьшении очереди в детские дошкольные учреждения.Многое планируется сделать в городе в связи с празднованием 65-летнего юбилея Норильска в следующем году. Например, благоустройство территории, прилегающей к набережной озера Долгое, а также большой проект по реконструкции автодороги Норильск - Талнах.Еще один важный вопрос - проблемы со временем выхода на тендерные процедуры, из-за чего не состоялись многие аукционы. «Я поставил задачу всем структурным подразделениям, чтобы технические условия для аукционов составлялись сейчас. Это позволит нам уже весной понимать, кто и по какому объекту выступит в роли подрядчика. Контролировать вопросы будем совместно с депутатами в течение всего года, они меня в этом поддержали», - отметил глава города Ринат Ахметчин.В числе прочих важных решений сессии депутаты постановили продлить дополнительные компенсационные выплаты на ежемесячные пособия по уходу за ребенком работникам тех учреждений, где с 1 апреля 2013 года ДКВ были заменены частью заработной платы. Срок действия начислений ДКВ – до 1 января 2019 года, расходы берет на себя муниципалитет.