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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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19:28 Арабский след. Звонки о минировании зданий в Норильске и других российских городах в сентябре 2017-го поступали из Сирии
18:32 В Норильске появился свой «Заполярный цирк»! Цирковая студия - один проектов многофункционального центра «Старт»
17:44 Больше десятка снеговиков, четыре Деда Мороза и разные зверушки… За два дня на конкурс ёлочных игрушек в редакцию зпПЛЮС принесли уже около полусотни работ!
17:35 Спешите делать добро. Местная общественная организация «Центр милосердия Норильска» объявил несколько благотворительных акций.
17:08 Главный финансовый документ Норильска одобрен. На заключительной в этом году сессии городского Совета бюджет на 2018-й и плановый период 2019 и 2020 годов приняли в трех чтениях.
16:16 Все в «Сугроб»! Молодежный центр Норильска приглашает горожан на предновогоднюю ярмарку подарков ручной работы.
16:12 Норильчан приглашают на III городской добровольческий форум «Доброфорум – 2017».
16:09 В Устав Норильска внесут изменения.
16:04 Василий Ксинтарис, ветеран Норильского комбината, стал почетным гражданином Норильска.
15:35 Несчастный случай произошел на карьере рудника «Заполярный» на горизонте +105 метров.
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