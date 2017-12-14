Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

14 декабря 2017, 17:35



Спешите делать добро. Местная общественная организация «Центр милосердия Норильска» объявил несколько благотворительных акций.

Акция «Продовольственная елка» станет своеобразным продолжением проекта «Дари радость на Рождество», которую центр милосердия проводит с 2014 года. Ее суть в помощи немощным пожилым людям, у которых не осталось близких и родных. Печально, но факт: если два года назад норильские старики ждали такие подарки как постельное белье, халат, тонометр или чайник, то в этом году подавляющее количество просьб связаны с едой - люди в возрасте готовы принять обыкновенные продуктовые наборы: гречку, рис, тушенку, печенье, сгущенное молоко... 24 ребенка в семьях, попавших в трудную жизненную ситуацию, остались на Новый год без сладких подарков – для них тоже можно пожертвовать копеечкой, рублем или продуктами в натуральном выражении. Все пожертвования будут переданы подопечным центра милосердия. «Рождество – праздник, который традиционно ассоциируется с исполнением желаний и чудесами, - говорит председатель центра милосердия, организатор акций Татьяна Ласточкина, - но для многих людей, которые живут совсем рядом с нами, чудом может стать даже простой подарок, небольшой знак внимания, это то малое, чем мы можем порадовать людей». По словам Татьяны Владимировны, в дни рождественского поста прихожане норильского храма тоже смогут поучаствовать в акциях центра милосердия – в церкви установлена специальная елка-просьба с пожеланиями от нуждающихся. "Копейка к копейке, проживет и семейка", - говорили на Руси. Любой из нас в дни рождественского поста может стать благотворителем и помочь ближнему. «Заполярная правда» уже присоединилась к акции центра милосердия по сбору продуктов для стариков. Присоединяйтесь и вы. Телефон для связи с организаторами 400-112.

Просмотров:132 Среди самых важных и узнаваемых - акция «Монетка» - сбор мелких монет для покупки детского питания и памперсов, которые центр передаст одиноким матерям, воспитывающих двух и более детей. Десять банок для сбора мелочи, которая всегда найдется в кармане или кошельке, волонтеры центра установят в наиболее проходных местах Норильска - в магазинах сети «Океан», в торговом центре «Обувная лавка», в роддоме, магазине «Горячий хлеб» и т. д.Акция «Продовольственная елка» станет своеобразным продолжением проекта «Дари радость на Рождество», которую центр милосердия проводит с 2014 года. Ее суть в помощи немощным пожилым людям, у которых не осталось близких и родных. Печально, но факт: если два года назад норильские старики ждали такие подарки как постельное белье, халат, тонометр или чайник, то в этом году подавляющее количество просьб связаны с едой - люди в возрасте готовы принять обыкновенные продуктовые наборы: гречку, рис, тушенку, печенье, сгущенное молоко...24 ребенка в семьях, попавших в трудную жизненную ситуацию, остались на Новый год без сладких подарков – для них тоже можно пожертвовать копеечкой, рублем или продуктами в натуральном выражении. Все пожертвования будут переданы подопечным центра милосердия.«Рождество – праздник, который традиционно ассоциируется с исполнением желаний и чудесами, - говорит председатель центра милосердия, организатор акций Татьяна Ласточкина, - но для многих людей, которые живут совсем рядом с нами, чудом может стать даже простой подарок, небольшой знак внимания, это то малое, чем мы можем порадовать людей». По словам Татьяны Владимировны, в дни рождественского поста прихожане норильского храма тоже смогут поучаствовать в акциях центра милосердия – в церкви установлена специальная елка-просьба с пожеланиями от нуждающихся."Копейка к копейке, проживет и семейка", - говорили на Руси. Любой из нас в дни рождественского поста может стать благотворителем и помочь ближнему. «Заполярная правда» уже присоединилась к акции центра милосердия по сбору продуктов для стариков. Присоединяйтесь и вы. Телефон для связи с организаторами 400-112.