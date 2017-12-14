Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

14 декабря 2017, 17:44



Больше десятка снеговиков, четыре Деда Мороза и разные зверушки… За два дня на конкурс ёлочных игрушек в редакцию зпПЛЮС принесли уже около полусотни работ!

Онлайн-голосование продлится до 10 января 2018 года. Победителей ждут дипломы и сладкие сувениры. Остальные подробности в положении на странице конкурса. К сотрудничеству приглашаются предприниматели, желающие порадовать ребятишек подарками в обмен на рекламу.

Просмотров:132 «Новогодний дружок» собирает веселую компанию, а фотографии поделок красуются на сайте «Заполярной правды» и в редакции газеты. В числе первых счастливчиков - ребята из третьей школы, детских садов № 86, 73, 59, 92, 93, 74. Конкурс, объявленный 12 декабря, сейчас в самом разгаре, желающие могут приносить свои творения по адресу: Б. Хмельницкого, 18, или самостоятельно загрузить их фото на сайт.Онлайн-голосование продлится до 10 января 2018 года. Победителей ждут дипломы и сладкие сувениры. Остальные подробности в положении на странице конкурса. К сотрудничеству приглашаются предприниматели, желающие порадовать ребятишек подарками в обмен на рекламу.