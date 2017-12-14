Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

14 декабря 2017, 18:32



В Норильске появился свой «Заполярный цирк»! Цирковая студия - один проектов многофункционального центра «Старт»

Это направление эксклюзивно для Норильска, а сам проект многожанровый. Три наставника, среди которых выпускники циркового училища, тренеры по акробатике и спортивной гимнастике, педагог, работавший в Цирке на Цветном бульваре, будут вести занятия по воздушной гимнастике: на кольцах и полотнах, а также осваивать искусство жонглирования предметами и такой оригинальный цирковой жанр, как хула хупы. Заниматься этими направлениями смогут как взрослые, так и дети. Пока набираются детские группы, в которых будут обучаться ребятишки от шести лет. Позднее появятся группы и для взрослых. Занятия для детей будут проходить четыре раза в неделю по полтора-два часа, затем продолжительность занятий будет увеличиваться. Уже сейчас детей, которые хотят прикоснуться к цирку набралось на две группы.

Просмотров:125 Центр стал одним из пяти победителей, участвовавших в конкурсе по предоставлению краевых субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов края на реализацию муниципальных программ поддержки СОНКО.Это направление эксклюзивно для Норильска, а сам проект многожанровый. Три наставника, среди которых выпускники циркового училища, тренеры по акробатике и спортивной гимнастике, педагог, работавший в Цирке на Цветном бульваре, будут вести занятия по воздушной гимнастике: на кольцах и полотнах, а также осваивать искусство жонглирования предметами и такой оригинальный цирковой жанр, как хула хупы. Заниматься этими направлениями смогут как взрослые, так и дети. Пока набираются детские группы, в которых будут обучаться ребятишки от шести лет. Позднее появятся группы и для взрослых. Занятия для детей будут проходить четыре раза в неделю по полтора-два часа, затем продолжительность занятий будет увеличиваться. Уже сейчас детей, которые хотят прикоснуться к цирку набралось на две группы.