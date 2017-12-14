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14 декабря 2017, 19:28

Арабский след. Звонки о минировании зданий в Норильске и других российских городах в сентябре 2017-го поступали из Сирии


Стало известно о происхождении массовых звонков о минировании, которые прокатились по стране в сентябре этого года. По словам заместителя министра МВД России Игоря Зубкова, большая часть сообщений поступала из зоны концентрации террористов в Сирии. Кроме этого, неизвестные звонили и сообщали о взрывчатках из Турции, Украины, США, Канады, Казахстана и Узбекистана. Зубков заявил, что речь идёт о кибернападении на российские города, ущерб от телефонного терроризма оценивается в миллионы рублей.
Напомним, 12 сентября в Красноярске, Норильске и Зеленогорске поступило 25 звонков о минировании торговых центров, автовокзала, аэропорта. Были эвакуированы тысячи человек. Считается, что главной задачей телефонных террористов было посеять панику.
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    Список новостей

 14 декабря 2017 
19:28   Арабский след. Звонки о минировании зданий в Норильске и других российских городах в сентябре 2017-го поступали из Сирии 18:32   В Норильске появился свой «Заполярный цирк»! Цирковая студия - один проектов многофункционального центра «Старт»
17:44   Больше десятка снеговиков, четыре Деда Мороза и разные зверушки… За два дня на конкурс ёлочных игрушек в редакцию зпПЛЮС принесли уже около полусотни работ! 17:35   Спешите делать добро. Местная общественная организация «Центр милосердия Норильска» объявил несколько благотворительных акций.
17:08   Главный финансовый документ Норильска одобрен. На заключительной в этом году сессии городского Совета бюджет на 2018-й и плановый период 2019 и 2020 годов приняли в трех чтениях. 16:16   Все в «Сугроб»! Молодежный центр Норильска приглашает горожан на предновогоднюю ярмарку подарков ручной работы.
16:12   Норильчан приглашают на III городской добровольческий форум «Доброфорум – 2017». 16:09   В Устав Норильска внесут изменения.
16:04   Василий Ксинтарис, ветеран Норильского комбината, стал почетным гражданином Норильска. 15:35   Несчастный случай произошел на карьере рудника «Заполярный» на горизонте +105 метров.
14:30   Норильчан приглашают на открытие отборочного этапа Ночной хоккейной лиги. 13:19   В преддверии домашнего матча против «Сибиряка» футболисты «Норильского никеля» провели мастер-класс со школьниками Норильска.
12:05   Сегодня в Норильске объявили штормовое предупреждение. В городе ожидается усиление ветра. 11:43   «Светофорики» победили «Пешеходов». Квест по правилам дорожного движения прошли норильские школьники.
10:52   Глава Норильска провел заседание антикоррупционной комиссии.

 13 декабря 2017 
20:52   Высокотехнологичная помощь рядом. В Норильске работают светила российской ортопедии и нейрохирургии. 19:32   Олимпийский урок со звездой мирового спорта прошел в Норильске.
15:28   Проекты «Норникеля» важны не только для компании. В Красноярском крае подписан меморандум о сотрудничестве между руководством региона и крупнейшими бизнес-структурами. 15:23   Норильская некоммерческая организация победила в конкурсе социальных проектов в рамках грантовой программы Красноярского края «Социальное партнерство во имя развития» на 2018 год.
14:04   «Живая классика». Второй тур Школы актерского мастерства стартовал сегодня в Норильске. 13:51   Можно будет сэкономить. С нового года в Норильске вместо бумажных будут действовать пластиковые проездные карты для городского автотранспорта.
13:30   Более сотни норильчан пришли на консультацию в общероссийский день приема граждан. 12:56   Приходите на личный прием. Вопросы по трудовому праву норильчане могут задать специалистам следственного комитета.
12:45   В Норильске будут судить семейную пару за распространение наркотиков. 11:42   В преддверии праздника. Норильчан приглашают на торжественное открытие новогоднего городка.
11:15   Гелена Топилина в Норильске. Уникальный спортивный праздник «Олимпийский патруль» с участием олимпийской чемпионки состоится сегодня во Дворце спорта «Арктика». 09:32   Угроза миновала. Зверь, который три дня держал Норильск в напряжении, убит.

 12 декабря 2017 
23:17   В Норильске в День Конституции в отделе МВД школьникам, достигшим 14–летнего возраста, вручили паспорта гражданин Российской Федерации 18:11   Маленьких и больших норильчан приглашаем! Только что на сайте газеты «Заполярная правда» стартовал конкурс ёлочных игрушек «Новогодний дружок»
16:06   15 декабря норильская городская библиотека приглашает киноманов на очередное событие в клубе «Кинолекторий». 15:23   Сумма субсидии увеличена. В следующем году на Таймыре свои жилищные условия улучшат 12 молодых семей.
14:59   Норильчане почтили память погибших на Северном Кавказе. Митинг состоялся накануне вечером. 13:26   Устойчивое развитие в приоритете. Александр Усс подпишет меморандум о сотрудничестве с «Норникелем» и другими крупными бизнес-компаниями региона.
12:24   Фитнес, фримаркет, фудкорт и другие. Более сотни норильчан стали участниками 10-часового фестиваля ЗОЖ, прошедшего в Молодежном центре. 12:03   Ответят на все вопросы. Руководство отдела МВД России по г. Норильску принимает участие в общероссийском дне приема граждан.
11:47   Почти треть миллиарда – на ремонт. Енисейское речное пароходство (дочернее предприятие "Норникеля") сверстало план судоремонта в 2018 год. 11:31   Норильчане могут пожаловаться на услуги такси. В городе работает горячая линия.

 11 декабря 2017 
18:38   «Я знаю, где много вкусного...». С сегодняшнего на сайте «Заполярной правды» появился новый баннер с полезной информацией. 18:29   В Норильске будут судить предпринимателя за хранение и перевозку крупной партии нелегального алкоголя стоимостью свыше 2,5 миллиона рублей.
18:19   Работа дизайнера "ЗП" признана лучшей. В Дудинке подвели итоги XVII Таймырского творческого конкурса на соискание премии им. Б. Н. Молчанова. 18:04   Специально для жителей Оганера - одного из районов Норильска - завтра пройдет презентация книги «Лица улиц».
17:05   «Добрая дорога детства - 2017». 35 семейных команд Норильска приняли участие в городских соревнованиях по правилам дорожного движения. 16:50   В Норильске прошел пятый ежегодный фестиваль молодежного творчества NorFashionDay.
16:40   На старт! Внимание! Марш! Меньше двух недель осталось до благотворительного фестиваля «Добрый Норильск». 16:32   Чемпионат и первенство Норильска по мини-футболу набирают обороты.
16:18   Норильские подростки предпочли тему отзывчивости. В управлении образования Норильска рассказали, как школьники написали итоговое сочинение по русскому языку. 16:04   Современное искусство в городском пространстве. В норильском Молодежном центре Норильска прошел третий ежегодный общегородской форум «Моя территория».
15:39   Два соревнования – две победы. Норильчане приняли участие в первенстве Красноярского края по боксу среди девушек и отборочном турнире к первенству Сибири среди юниоров. 15:33   Прощание с «Несчастливцевым». В минувшие выходные в Норильском Заполярном театре драмы прошел последний показ спектакля по мотивам пьесы А. Н. Островского в постановке Анны Бабановой.
15:15   Из лидеров – в аутсайдеры. Флагман отечественного мини-футбола «Дина» без боя сдала «Норильскому никелю» четвертьфинальную игру Кубка России.




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