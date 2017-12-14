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14 декабря 2017, 19:28



Арабский след. Звонки о минировании зданий в Норильске и других российских городах в сентябре 2017-го поступали из Сирии

Стало известно о происхождении массовых звонков о минировании, которые прокатились по стране в сентябре этого года. По словам заместителя министра МВД России Игоря Зубкова, большая часть сообщений поступала из зоны концентрации террористов в Сирии. Кроме этого, неизвестные звонили и сообщали о взрывчатках из Турции, Украины, США, Канады, Казахстана и Узбекистана. Зубков заявил, что речь идёт о кибернападении на российские города, ущерб от телефонного терроризма оценивается в миллионы рублей. Напомним, 12 сентября в Красноярске, Норильске и Зеленогорске поступило 25 звонков о минировании торговых центров, автовокзала, аэропорта. Были эвакуированы тысячи человек. Считается, что главной задачей телефонных террористов было посеять панику.

Просмотров:122 Стало известно о происхождении массовых звонков о минировании, которые прокатились по стране в сентябре этого года. По словам заместителя министра МВД России Игоря Зубкова, большая часть сообщений поступала из зоны концентрации террористов в Сирии. Кроме этого, неизвестные звонили и сообщали о взрывчатках из Турции, Украины, США, Канады, Казахстана и Узбекистана. Зубков заявил, что речь идёт о кибернападении на российские города, ущерб от телефонного терроризма оценивается в миллионы рублей.Напомним, 12 сентября в Красноярске, Норильске и Зеленогорске поступило 25 звонков о минировании торговых центров, автовокзала, аэропорта. Были эвакуированы тысячи человек. Считается, что главной задачей телефонных террористов было посеять панику.