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15 декабря 2017, 13:00



Боевая ничья. Накануне МФК «Норильский никель» сразился с «Сибиряком» в рамках девятого тура Суперлиги.

«Мы видим, как наши ребята работают на тренировках, видим их отношение друг к другу. Мы растем как команда. Сегодня мы видели большое старание, за что я благодарен ребятам. Моментов было больше в первом тайме у «Сибиряка», но в этом показателе мы догнали новосибирцев во втором отрезке матча. В нужном моменте очень надежно сыграли вратари обеих команд. На трибунах нас очень активно поддерживали болельщики, огромное им спасибо», - отметил на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Норильского никеля» Александр Соколов. Вторая встреча двухматчевого противостояния между командами состоится сегодня, 15 декабря, в 19.00 во Дворце спорта «Арктика».

Просмотров:124 Центральный матч тура победителя не выявил во многом из-за грамотного распределения сил в обороне обеих команд. Первыми отличились хозяева площадки, когда на второй минуте Сергей Сытин элегантно одним касанием переиграл вратаря новосибирцев. Ответного гола пришлось ждать довольно долго – только на 34-й минуте «Сибиряк» стараниями Сергея Покотыло поразил ворота Попова. Несмотря на все старания (каждая из команд выпустила пятого полевого игрока), до финальной сирены результат на табло так и не изменился – закономерная и боевая ничья 1:1.«Мы видим, как наши ребята работают на тренировках, видим их отношение друг к другу. Мы растем как команда. Сегодня мы видели большое старание, за что я благодарен ребятам. Моментов было больше в первом тайме у «Сибиряка», но в этом показателе мы догнали новосибирцев во втором отрезке матча. В нужном моменте очень надежно сыграли вратари обеих команд. На трибунах нас очень активно поддерживали болельщики, огромное им спасибо», - отметил на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Норильского никеля» Александр Соколов.Вторая встреча двухматчевого противостояния между командами состоится сегодня, 15 декабря, в 19.00 во Дворце спорта «Арктика».