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15 декабря 2017, 13:06



В Норильске 12 иностранцев стали гражданами России. Церемония принесения присяги гражданина РФ состоялась в отделе МВД России по г. Норильску.

Каждый из принимающих российское гражданство поклялся соблюдать Конституцию и законодательство Российской Федерации, права и свободы ее граждан, исполнять обязанности гражданина РФ на благо государства и общества, защищать свободу и независимость РФ, быть верным России, уважать ее культуру, историю и традиции. После произнесения и подписания слов клятвы участники мероприятия получают свои российские паспорта в течение 10 дней. Напомним, обязанность принесения присяги гражданина Российской Федерации при приеме в российское гражданство возлагается на иностранцев и лиц без гражданства с сентября текущего года. Причем решение о приеме в гражданство вступает в силу только после принесения присяги.

Просмотров:146 Торжественное мероприятие было организовано для 12 иностранных граждан. На церемонии присутствовали начальник полиции ОМВД по г. Норильску Владислав Фальченко и и. о. начальника отдела по вопросам миграции Наталья Куприянова, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.Каждый из принимающих российское гражданство поклялся соблюдать Конституцию и законодательство Российской Федерации, права и свободы ее граждан, исполнять обязанности гражданина РФ на благо государства и общества, защищать свободу и независимость РФ, быть верным России, уважать ее культуру, историю и традиции.После произнесения и подписания слов клятвы участники мероприятия получают свои российские паспорта в течение 10 дней.Напомним, обязанность принесения присяги гражданина Российской Федерации при приеме в российское гражданство возлагается на иностранцев и лиц без гражданства с сентября текущего года. Причем решение о приеме в гражданство вступает в силу только после принесения присяги.