Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

15 декабря 2017, 13:23



«Норникель» предлагает сформировать этический кодекс для информационной безопасности критических объектов промышленности.

По словам вице-президента — руководителя блока корпоративной защиты «Норникеля» Владислава Гасумянова, проект Хартии, который компания представила в апреле 2017 г., стал базой для содержательной дискуссии, выявившей наиболее проблемные точки в сфере информационной безопасности предприятий, чья деятельность имеет стратегическое значение для национальной экономики. «Учитывая отклики коллег из других крупных компаний, наши специалисты пришли к выводу, что наряду с технологическими вопросами обеспечения информационной безопасности актуален вопрос соответствия корпоративных экономических интересов актуальным международным вызовам. Любая попытка вторжения в корпоративные информресурсы российских предприятий должна предполагать адекватный ответ, в том числе в виде консолидированной позиции наших компаний», — отметил он. По словам Гасумянова, на основании анализа работы по нейтрализации вирусных атак на российские предприятия в течение 2017 г. специалисты компании пришли к выводу о целесообразности формирования пакета рекомендательных документов в сфере информационной безопасности, определяющих принципы и нормы корпоративного поведения в киберсреде. «В качестве основы предполагается взять Хартию информационной безопасности критических объектов промышленности, дополнив ее своего рода этическим кодексом. Этот вопрос обсуждался с представителями ведущих российских компаний в рамках созданного «Норникелем» клуба «Безопасность информации в промышленности» и получил единодушную поддержку наших коллег. Особо отмечу, что к этой инициативе могут присоединиться как компании, так и государственные структуры», — подчеркнул Гасумянов. Спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в сфере информационной безопасности Андрей Крутских в своем выступлении высоко оценил предложения «Норникеля», отметив, что «наличие содержательной консолидированной позиции отечественного бизнеса существенно поможет в межгосударственном переговорном процессе и достижении конкретных соглашений в указанной сфере». Позицию компании поддержал и заместитель министра иностранных дел России Олег Сыромолотов, отметивший, что высокотехнологичные угрозы стали фактором, непосредственно влияющим на темпы социально-экономического развития стран и мировой экономики в целом. «Тема информационной безопасности прочно закрепилась в повестке ООН и других международных организаций. И в этом процессе крайне важен «симбиоз» усилий государства и ответственного национально-ориентированного бизнеса в деле защиты национальных интересов», — подчеркнул он.

Просмотров:115 С подобной инициативой «Норникель» выступил на научной конференции Международного исследовательского консорциума информационной безопасности (МИКИБ/IISRC), которая проходила в Москве.По словам вице-президента — руководителя блока корпоративной защиты «Норникеля» Владислава Гасумянова, проект Хартии, который компания представила в апреле 2017 г., стал базой для содержательной дискуссии, выявившей наиболее проблемные точки в сфере информационной безопасности предприятий, чья деятельность имеет стратегическое значение для национальной экономики.«Учитывая отклики коллег из других крупных компаний, наши специалисты пришли к выводу, что наряду с технологическими вопросами обеспечения информационной безопасности актуален вопрос соответствия корпоративных экономических интересов актуальным международным вызовам. Любая попытка вторжения в корпоративные информресурсы российских предприятий должна предполагать адекватный ответ, в том числе в виде консолидированной позиции наших компаний», — отметил он.По словам Гасумянова, на основании анализа работы по нейтрализации вирусных атак на российские предприятия в течение 2017 г. специалисты компании пришли к выводу о целесообразности формирования пакета рекомендательных документов в сфере информационной безопасности, определяющих принципы и нормы корпоративного поведения в киберсреде. «В качестве основы предполагается взять Хартию информационной безопасности критических объектов промышленности, дополнив ее своего рода этическим кодексом. Этот вопрос обсуждался с представителями ведущих российских компаний в рамках созданного «Норникелем» клуба «Безопасность информации в промышленности» и получил единодушную поддержку наших коллег. Особо отмечу, что к этой инициативе могут присоединиться как компании, так и государственные структуры», — подчеркнул Гасумянов.Спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в сфере информационной безопасности Андрей Крутских в своем выступлении высоко оценил предложения «Норникеля», отметив, что «наличие содержательной консолидированной позиции отечественного бизнеса существенно поможет в межгосударственном переговорном процессе и достижении конкретных соглашений в указанной сфере».Позицию компании поддержал и заместитель министра иностранных дел России Олег Сыромолотов, отметивший, что высокотехнологичные угрозы стали фактором, непосредственно влияющим на темпы социально-экономического развития стран и мировой экономики в целом. «Тема информационной безопасности прочно закрепилась в повестке ООН и других международных организаций. И в этом процессе крайне важен «симбиоз» усилий государства и ответственного национально-ориентированного бизнеса в деле защиты национальных интересов», — подчеркнул он.