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15 декабря 2017, 13:33



Компания подводит итоги Года экологии. «Норникель» получил награду Минприроды за активную экологическую политику в сфере защиты окружающей среды.

О результатах, которых в 2017 г. году компания добилась в этой сфере, и планах взаимодействия «Норникеля» с органами власти по вопросам экологии в формате государственно-частного партнерства на форуме рассказала вице-президент Елена Безденежных. Она отметила, что фактически для компании Год экологии начался гораздо раньше — в 2013 году: «Мы приняли новую стратегию, предусматривающую обновление основных фондов, глубокую модернизацию и реконфигурацию производства. Создали условия для дальнейшего роста и реализации масштабных экологических программ. В прошлом году мы закрыли никелевый завод и тем самым уменьшили вредные выбросы в Норильске на треть». По ее словам, в рамках соглашения, которое «Норникель» заключил с государством в Год экологии, компания реализовала три мероприятия — дала старт «Серному проекту» в Заполярном филиале, ввела в эксплуатацию установки по производству сульфит-бисульфитного раствора и реконструировала системы удаления отходящих газов на Кольской ГМК. «Эти проекты приведут к существенному улучшению экологической ситуации в стране, а Год экологии, благодаря дальнейшему успешному взаимодействию бизнеса и государства, для «Норникеля» продлится и дальше», — отметила Елена Безденежных. Вице-президент рассказала и о других масштабных экологических активностях компании. Речь шла о поддержке заповедников, расположенных рядом с производственными площадками, волонтёрстве и экологических акциях, которые «Норникель» регулярно проводит совместно с российскими и международными организациями. Кроме того, с докладом о природоохранной деятельности компании как примере реализации основных принципов Глобального договора ООН на форуме выступил руководитель направления управления экологии Константин Машкович. Он подчеркнул, что стратегические цели «Норникеля» практически полностью совпадают с целями устойчивого развития ООН.

Просмотров:116 Награждение прошло в ходе международной выставки-форума «Экотех-2017», которая стала итоговым событием Года экологии в России.О результатах, которых в 2017 г. году компания добилась в этой сфере, и планах взаимодействия «Норникеля» с органами власти по вопросам экологии в формате государственно-частного партнерства на форуме рассказала вице-президент Елена Безденежных.Она отметила, что фактически для компании Год экологии начался гораздо раньше — в 2013 году: «Мы приняли новую стратегию, предусматривающую обновление основных фондов, глубокую модернизацию и реконфигурацию производства. Создали условия для дальнейшего роста и реализации масштабных экологических программ. В прошлом году мы закрыли никелевый завод и тем самым уменьшили вредные выбросы в Норильске на треть».По ее словам, в рамках соглашения, которое «Норникель» заключил с государством в Год экологии, компания реализовала три мероприятия — дала старт «Серному проекту» в Заполярном филиале, ввела в эксплуатацию установки по производству сульфит-бисульфитного раствора и реконструировала системы удаления отходящих газов на Кольской ГМК. «Эти проекты приведут к существенному улучшению экологической ситуации в стране, а Год экологии, благодаря дальнейшему успешному взаимодействию бизнеса и государства, для «Норникеля» продлится и дальше», — отметила Елена Безденежных.Вице-президент рассказала и о других масштабных экологических активностях компании. Речь шла о поддержке заповедников, расположенных рядом с производственными площадками, волонтёрстве и экологических акциях, которые «Норникель» регулярно проводит совместно с российскими и международными организациями.Кроме того, с докладом о природоохранной деятельности компании как примере реализации основных принципов Глобального договора ООН на форуме выступил руководитель направления управления экологии Константин Машкович. Он подчеркнул, что стратегические цели «Норникеля» практически полностью совпадают с целями устойчивого развития ООН.