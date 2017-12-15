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15 декабря 2017, 14:10



«Норникель» занял 7-е место в рейтинге «Экологической ответственности горнодобывающих и металлургических компаний России 2017».

В экологический рейтинг 2017 года вошли 33 крупнейшие горнодобывающие и металлургические компании, работающие в России. Компания «Норникель», уделяющая вопросам экологии значительное внимание и реализующая на территории своей производственной деятельности масштабные экологические программы, заняла седьмое место. По показателю «Экологический менеджмент» «Норникель» расположился на шестом месте, по «Воздействию на окружающую среду» на девятом месте и по «Раскрытию информации и прозрачности» вошел в тройку лидеров. Как отмечают составители рейтинга, его цель – повышение корпоративной ответственности горнодобывающих и металлургических компаний и создание эффективных механизмов обратной связи отрасли с заинтересованными сторонами. Компании, ведущие добычу и переработку полезных ископаемых, могут вносить весомый вклад в устойчивое развитие многих регионов и России в целом. Но для этого, среди прочего, необходимо добиваться высокого уровня экологической ответственности горнодобывающих и металлургических компаний, готовности применять максимально эффективные меры для минимизации негативного воздействия производственной деятельности на окружающую среду, внедрять ресурсо- и энергосбережение. Одним из эффективных способов достижения высокого уровня экологической ответственности бизнеса, наряду с оптимизацией государственного регулирования, является увеличение доступности экологически значимой информации и совершенствование корпоративных политик, стандартов и практик.

Просмотров:100 Всемирный фонд дикой природы (WWF) опубликовал на своем сайте рейтинг «Экологической ответственности горнодобывающих и металлургических компаний России 2017». Данный рейтинг проведен по инициативе WWF и проекта ПРООН/ГЭФ/Минприроды России «Задачи сохранения биоразнообразия в политике и программах развития энергетического сектора России», сообщает НИА-Красноярск.В экологический рейтинг 2017 года вошли 33 крупнейшие горнодобывающие и металлургические компании, работающие в России. Компания «Норникель», уделяющая вопросам экологии значительное внимание и реализующая на территории своей производственной деятельности масштабные экологические программы, заняла седьмое место.По показателю «Экологический менеджмент» «Норникель» расположился на шестом месте, по «Воздействию на окружающую среду» на девятом месте и по «Раскрытию информации и прозрачности» вошел в тройку лидеров.Как отмечают составители рейтинга, его цель – повышение корпоративной ответственности горнодобывающих и металлургических компаний и создание эффективных механизмов обратной связи отрасли с заинтересованными сторонами.Компании, ведущие добычу и переработку полезных ископаемых, могут вносить весомый вклад в устойчивое развитие многих регионов и России в целом. Но для этого, среди прочего, необходимо добиваться высокого уровня экологической ответственности горнодобывающих и металлургических компаний, готовности применять максимально эффективные меры для минимизации негативного воздействия производственной деятельности на окружающую среду, внедрять ресурсо- и энергосбережение. Одним из эффективных способов достижения высокого уровня экологической ответственности бизнеса, наряду с оптимизацией государственного регулирования, является увеличение доступности экологически значимой информации и совершенствование корпоративных политик, стандартов и практик.