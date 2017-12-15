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15 декабря 2017, 17:12



«Полярка» готовит сюрпризы. В январе театральное сообщество Норильска «взорвется» новыми событиями и именами

«Полярка» традиционно привлекает к нам молодых режиссеров современных драматических спектаклей. Бессменный руководитель лаборатории Олег Лоевский считает, что в экстремальных для актеров обстоятельствах - за считанные дни и часы - рождается новая творческая энергия; за этим «новым прочтением» и идет зритель на лабораторные постановки-эскизы. На «Полярке-2018» зрителей ждут театральные эскизы: «Утопия» по пьесе М. Дурненкова (норильский режиссер Тимур Файрузов); «Экспонаты» В. Дурненкова (режиссер Дмитрий Зимин из Екатеринбурга) и «Безумец» Я. Тятте (латвийский режиссер Гиртс Эцис). В этом году кроме эскизов, для норильчан готовится дополнительная программа, в том числе показ художественного фильма «1944» о событиях конца второй мировой, когда в боях за Эстонию сошлись Вермахт и Советская Армия. Будет на «Полярке» и лекция искусствоведа, автора справочника «Музеи Петербурга» Юлии Демиденко, документальный спектакль «ВЯТЛАГ», творческие встречи с эстонским режиссером и актером Элмо Нюганеном, литовским прозаиком и драматургом Марюсом Ивашкявичюсом и другие. В программе заявлен совместный проект Театра.doc и драматической лаборатории из Кирова. Обсуждается также приезд на «лабораторные» встречи известного писателя, публициста и поэта Дмитрия Быкова. Впервые в рамках лаборатории состоится музейная выставка.

Просмотров:42 Тема традиционной творческой лаборатории «Полярка - 2018» обозначена как «Утопия-антиутопия», пройдет она с 22 по 28 января.«Полярка» традиционно привлекает к нам молодых режиссеров современных драматических спектаклей. Бессменный руководитель лаборатории Олег Лоевский считает, что в экстремальных для актеров обстоятельствах - за считанные дни и часы - рождается новая творческая энергия; за этим «новым прочтением» и идет зритель на лабораторные постановки-эскизы.На «Полярке-2018» зрителей ждут театральные эскизы: «Утопия» по пьесе М. Дурненкова (норильский режиссер Тимур Файрузов); «Экспонаты» В. Дурненкова (режиссер Дмитрий Зимин из Екатеринбурга) и «Безумец» Я. Тятте (латвийский режиссер Гиртс Эцис).В этом году кроме эскизов, для норильчан готовится дополнительная программа, в том числе показ художественного фильма «1944» о событиях конца второй мировой, когда в боях за Эстонию сошлись Вермахт и Советская Армия. Будет на «Полярке» и лекция искусствоведа, автора справочника «Музеи Петербурга» Юлии Демиденко, документальный спектакль «ВЯТЛАГ», творческие встречи с эстонским режиссером и актером Элмо Нюганеном, литовским прозаиком и драматургом Марюсом Ивашкявичюсом и другие. В программе заявлен совместный проект Театра.doc и драматической лаборатории из Кирова. Обсуждается также приезд на «лабораторные» встречи известного писателя, публициста и поэта Дмитрия Быкова. Впервые в рамках лаборатории состоится музейная выставка.