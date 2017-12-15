Фото новости:

Открытие интернета

Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
15 декабря 2017, 17:12

«Полярка» готовит сюрпризы. В январе театральное сообщество Норильска «взорвется» новыми событиями и именами


Тема традиционной творческой лаборатории «Полярка - 2018» обозначена как «Утопия-антиутопия», пройдет она с 22 по 28 января.
«Полярка» традиционно привлекает к нам молодых режиссеров современных драматических спектаклей. Бессменный руководитель лаборатории Олег Лоевский считает, что в экстремальных для актеров обстоятельствах - за считанные дни и часы - рождается новая творческая энергия; за этим «новым прочтением» и идет зритель на лабораторные постановки-эскизы.
На «Полярке-2018» зрителей ждут театральные эскизы: «Утопия» по пьесе М. Дурненкова (норильский режиссер Тимур Файрузов); «Экспонаты» В. Дурненкова (режиссер Дмитрий Зимин из Екатеринбурга) и «Безумец» Я. Тятте (латвийский режиссер Гиртс Эцис).
В этом году кроме эскизов, для норильчан готовится дополнительная программа, в том числе показ художественного фильма «1944» о событиях конца второй мировой, когда в боях за Эстонию сошлись Вермахт и Советская Армия. Будет на «Полярке» и лекция искусствоведа, автора справочника «Музеи Петербурга» Юлии Демиденко, документальный спектакль «ВЯТЛАГ», творческие встречи с эстонским режиссером и актером Элмо Нюганеном, литовским прозаиком и драматургом Марюсом Ивашкявичюсом и другие. В программе заявлен совместный проект Театра.doc и драматической лаборатории из Кирова. Обсуждается также приезд на «лабораторные» встречи известного писателя, публициста и поэта Дмитрия Быкова. Впервые в рамках лаборатории состоится музейная выставка.

Просмотров:42
Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.

    Список новостей

 15 декабря 2017 
17:12   «Полярка» готовит сюрпризы. В январе театральное сообщество Норильска «взорвется» новыми событиями и именами 14:10   «Норникель» занял 7-е место в рейтинге «Экологической ответственности горнодобывающих и металлургических компаний России 2017».
13:33   Компания подводит итоги Года экологии. «Норникель» получил награду Минприроды за активную экологическую политику в сфере защиты окружающей среды. 13:23   «Норникель» предлагает сформировать этический кодекс для информационной безопасности критических объектов промышленности.
13:06   В Норильске 12 иностранцев стали гражданами России. Церемония принесения присяги гражданина РФ состоялась в отделе МВД России по г. Норильску. 13:00   Боевая ничья. Накануне МФК «Норильский никель» сразился с «Сибиряком» в рамках девятого тура Суперлиги.

 14 декабря 2017 
19:28   Арабский след. Звонки о минировании зданий в Норильске и других российских городах в сентябре 2017-го поступали из Сирии. 18:32   В Норильске появился свой «Заполярный цирк»! Цирковая студия - один из проектов многофункционального центра «Старт».
17:44   Больше десятка снеговиков, четыре Деда Мороза и разные зверушки… За два дня на конкурс ёлочных игрушек в редакцию зпПЛЮС принесли уже около полусотни работ! 17:35   Спешите делать добро. Местная общественная организация «Центр милосердия Норильска» объявил несколько благотворительных акций.
17:08   Главный финансовый документ Норильска одобрен. На заключительной в этом году сессии городского Совета бюджет на 2018-й и плановый период 2019 и 2020 годов приняли в трех чтениях. 16:16   Все в «Сугроб»! Молодежный центр Норильска приглашает горожан на предновогоднюю ярмарку подарков ручной работы.
16:12   Норильчан приглашают на III городской добровольческий форум «Доброфорум – 2017». 16:09   В Устав Норильска внесут изменения.
16:04   Василий Ксинтарис, ветеран Норильского комбината, стал почетным гражданином Норильска. 15:35   Несчастный случай произошел на карьере рудника «Заполярный» на горизонте +105 метров.
14:30   Норильчан приглашают на открытие отборочного этапа Ночной хоккейной лиги. 13:19   В преддверии домашнего матча против «Сибиряка» футболисты «Норильского никеля» провели мастер-класс со школьниками Норильска.
12:05   Сегодня в Норильске объявили штормовое предупреждение. В городе ожидается усиление ветра. 11:43   «Светофорики» победили «Пешеходов». Квест по правилам дорожного движения прошли норильские школьники.
10:52   Глава Норильска провел заседание антикоррупционной комиссии.

 13 декабря 2017 
20:52   Высокотехнологичная помощь рядом. В Норильске работают светила российской ортопедии и нейрохирургии. 19:32   Олимпийский урок со звездой мирового спорта прошел в Норильске.
15:28   Проекты «Норникеля» важны не только для компании. В Красноярском крае подписан меморандум о сотрудничестве между руководством региона и крупнейшими бизнес-структурами. 15:23   Норильская некоммерческая организация победила в конкурсе социальных проектов в рамках грантовой программы Красноярского края «Социальное партнерство во имя развития» на 2018 год.
14:04   «Живая классика». Второй тур Школы актерского мастерства стартовал сегодня в Норильске. 13:51   Можно будет сэкономить. С нового года в Норильске вместо бумажных будут действовать пластиковые проездные карты для городского автотранспорта.
13:30   Более сотни норильчан пришли на консультацию в общероссийский день приема граждан. 12:56   Приходите на личный прием. Вопросы по трудовому праву норильчане могут задать специалистам следственного комитета.
12:45   В Норильске будут судить семейную пару за распространение наркотиков. 11:42   В преддверии праздника. Норильчан приглашают на торжественное открытие новогоднего городка.
11:15   Гелена Топилина в Норильске. Уникальный спортивный праздник «Олимпийский патруль» с участием олимпийской чемпионки состоится сегодня во Дворце спорта «Арктика». 09:32   Угроза миновала. Зверь, который три дня держал Норильск в напряжении, убит.

 12 декабря 2017 
23:17   В Норильске в День Конституции в отделе МВД школьникам, достигшим 14–летнего возраста, вручили паспорта гражданин Российской Федерации 18:11   Маленьких и больших норильчан приглашаем! Только что на сайте газеты «Заполярная правда» стартовал конкурс ёлочных игрушек «Новогодний дружок»
16:06   15 декабря норильская городская библиотека приглашает киноманов на очередное событие в клубе «Кинолекторий». 15:23   Сумма субсидии увеличена. В следующем году на Таймыре свои жилищные условия улучшат 12 молодых семей.
14:59   Норильчане почтили память погибших на Северном Кавказе. Митинг состоялся накануне вечером. 13:26   Устойчивое развитие в приоритете. Александр Усс подпишет меморандум о сотрудничестве с «Норникелем» и другими крупными бизнес-компаниями региона.
12:24   Фитнес, фримаркет, фудкорт и другие. Более сотни норильчан стали участниками 10-часового фестиваля ЗОЖ, прошедшего в Молодежном центре. 12:03   Ответят на все вопросы. Руководство отдела МВД России по г. Норильску принимает участие в общероссийском дне приема граждан.
11:47   Почти треть миллиарда – на ремонт. Енисейское речное пароходство (дочернее предприятие "Норникеля") сверстало план судоремонта в 2018 год. 11:31   Норильчане могут пожаловаться на услуги такси. В городе работает горячая линия.

 11 декабря 2017 
18:38   «Я знаю, где много вкусного...». С сегодняшнего на сайте «Заполярной правды» появился новый баннер с полезной информацией. 18:29   В Норильске будут судить предпринимателя за хранение и перевозку крупной партии нелегального алкоголя стоимостью свыше 2,5 миллиона рублей.
18:19   Работа дизайнера "ЗП" признана лучшей. В Дудинке подвели итоги XVII Таймырского творческого конкурса на соискание премии им. Б. Н. Молчанова. 18:04   Специально для жителей Оганера - одного из районов Норильска - завтра пройдет презентация книги «Лица улиц».
17:05   «Добрая дорога детства - 2017». 35 семейных команд Норильска приняли участие в городских соревнованиях по правилам дорожного движения. 16:50   В Норильске прошел пятый ежегодный фестиваль молодежного творчества NorFashionDay.
16:40   На старт! Внимание! Марш! Меньше двух недель осталось до благотворительного фестиваля «Добрый Норильск».




663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42422 от 21.10.2010 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор сайта Алла Шуняева. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх