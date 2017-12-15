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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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17:12 «Полярка» готовит сюрпризы. В январе театральное сообщество Норильска «взорвется» новыми событиями и именами
14:10 «Норникель» занял 7-е место в рейтинге «Экологической ответственности горнодобывающих и металлургических компаний России 2017».
13:33 Компания подводит итоги Года экологии. «Норникель» получил награду Минприроды за активную экологическую политику в сфере защиты окружающей среды.
13:23 «Норникель» предлагает сформировать этический кодекс для информационной безопасности критических объектов промышленности.
13:06 В Норильске 12 иностранцев стали гражданами России. Церемония принесения присяги гражданина РФ состоялась в отделе МВД России по г. Норильску.
13:00 Боевая ничья. Накануне МФК «Норильский никель» сразился с «Сибиряком» в рамках девятого тура Суперлиги.
19:28 Арабский след. Звонки о минировании зданий в Норильске и других российских городах в сентябре 2017-го поступали из Сирии.
18:32 В Норильске появился свой «Заполярный цирк»! Цирковая студия - один из проектов многофункционального центра «Старт».
17:44 Больше десятка снеговиков, четыре Деда Мороза и разные зверушки… За два дня на конкурс ёлочных игрушек в редакцию зпПЛЮС принесли уже около полусотни работ!
17:35 Спешите делать добро. Местная общественная организация «Центр милосердия Норильска» объявил несколько благотворительных акций.
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