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18 декабря 2017, 17:58



Норильск заваливает снегом. Ежесуточно на улицах и дворах города работают почти две сотни снегоуборочных машин.

Управляющие организации вывозят снег в усиленном режиме. Ежедневно для уборки дворов в каждом районе города выводится до 20 единиц снегоуборочной техники. В дни обильных непрекращающихся осадков вывоз снега ведется круглосуточно; в обычном же режиме вывозить снег с придомовых территорий следует не реже, чем один раз в три дня, отметил Евгений Войник. «Если по мнению горожан та или иная организация оказывает данную услугу несвоевременно или некачественно, люди имеют право заактировать данную ситуацию и обратиться в свою управляющую компанию с просьбой провести перерасчет. Можно также обратиться в управление ЖКХ, - мы в свою очередь имеем право организовать проверку в рамках муниципального жилищного контроля», - пояснил начальник УЖКХ. В круглосуточном режиме чистят сейчас от снега и городские дороги. Как отметил Олег Крист, начальник управления «Норильскавтодор», если при нормальных погодных условиях в сутки на дороги выходят порядка 70-80 единиц техники, то сейчас – до 130. Дополнительно привлечены и погрузчики, и самосвалы. Как отметил Олег Крист, с начала октября до 5 декабря с городских улиц было вывезено порядка 238 тысяч тонн снега, при этом только с 5 декабря по сегодняшний день вывезено более 140 тысяч тонн. Говоря языком цифр, Олег Крист отметил последние снегопады, как аномальные. Если с начала октября до 5 декабря с улиц города было убрано порядка 238 тысяч тонн снега, то за последние две недели пришлось вывезти больше половины этого объема - 140 тысяч тонн. В целом дорожную обстановку руководитель «Норильскавтодора» оценил как удовлетворительную: все дороги в проезжем состоянии; проблемы, если и бывают, то они решаемы и поводов для паники нет. Кроме того, Олег Крист обратился к жителям НПР с просьбой не бросать свои авто на дорогах, поскольку это сильно мешает очистке улиц. Если жители города видят не вычищенный участок дороги, они вправе обратиться в единую дорожную диспетчерскую службу - 43-70-57.

Просмотров:335 «В этом году ситуация с количеством выпавшего снега просто аномальная - таких снегопадов, как в последние десять дней, не было давно, - отметил Евгений Войник, начальник УЖКХ администрации города Норильска. - Для сравнения, в прошлом году за этот же временной период было вывезено порядка 16 тысяч кубометров снега; в этом году - в три-четыре раза больше, а именно - более 50 тысяч кубометров».Управляющие организации вывозят снег в усиленном режиме. Ежедневно для уборки дворов в каждом районе города выводится до 20 единиц снегоуборочной техники.В дни обильных непрекращающихся осадков вывоз снега ведется круглосуточно; в обычном же режиме вывозить снег с придомовых территорий следует не реже, чем один раз в три дня, отметил Евгений Войник. «Если по мнению горожан та или иная организация оказывает данную услугу несвоевременно или некачественно, люди имеют право заактировать данную ситуацию и обратиться в свою управляющую компанию с просьбой провести перерасчет. Можно также обратиться в управление ЖКХ, - мы в свою очередь имеем право организовать проверку в рамках муниципального жилищного контроля», - пояснил начальник УЖКХ.В круглосуточном режиме чистят сейчас от снега и городские дороги. Как отметил Олег Крист, начальник управления «Норильскавтодор», если при нормальных погодных условиях в сутки на дороги выходят порядка 70-80 единиц техники, то сейчас – до 130. Дополнительно привлечены и погрузчики, и самосвалы.Как отметил Олег Крист, с начала октября до 5 декабря с городских улиц было вывезено порядка 238 тысяч тонн снега, при этом только с 5 декабря по сегодняшний день вывезено более 140 тысяч тонн.Говоря языком цифр, Олег Крист отметил последние снегопады, как аномальные. Если с начала октября до 5 декабря с улиц города было убрано порядка 238 тысяч тонн снега, то за последние две недели пришлось вывезти больше половины этого объема - 140 тысяч тонн.В целом дорожную обстановку руководитель «Норильскавтодора» оценил как удовлетворительную: все дороги в проезжем состоянии; проблемы, если и бывают, то они решаемы и поводов для паники нет. Кроме того, Олег Крист обратился к жителям НПР с просьбой не бросать свои авто на дорогах, поскольку это сильно мешает очистке улиц. Если жители города видят не вычищенный участок дороги, они вправе обратиться в единую дорожную диспетчерскую службу - 43-70-57.