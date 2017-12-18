Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

18 декабря 2017, 18:01



Норильчан сегодня вечером приглашают на игру Ночной хоккейной лиги.

Отметим, что в рамках НХЛ уже состоялись первые игры: на прошлой неделе «Ремонтник» обыграл «Заполярник» - 5:2, а «Алит НОК» оказался сильнее «Таймыра» - 6:5. Напомним, что в северной конференции Красноярского края выступают четыре коллектива в дивизионе «любитель 40+». Это норильские «Ремонтник», Заполярник» и «Алит-НОК», а также дудинский «Таймыр». Дружинам предстоит провести порядка 40 игр, после чего победитель весной будущего года отправится на всероссийский финал в Сочи.

Просмотров:236 Встреча между командами «Ремонтник» и «Алит НОК» пройдет сегодня, 18 декабря, во Дворце спорта «Арктика». Начало встречи в 21.30. Кроме того, завтра, 19 декабря в 19.00, в кайерканском Ледовом дворце сыграют «Таймыр» и «Заполярник».Отметим, что в рамках НХЛ уже состоялись первые игры: на прошлой неделе «Ремонтник» обыграл «Заполярник» - 5:2, а «Алит НОК» оказался сильнее «Таймыра» - 6:5.Напомним, что в северной конференции Красноярского края выступают четыре коллектива в дивизионе «любитель 40+». Это норильские «Ремонтник», Заполярник» и «Алит-НОК», а также дудинский «Таймыр». Дружинам предстоит провести порядка 40 игр, после чего победитель весной будущего года отправится на всероссийский финал в Сочи.