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18 декабря 2017, 18:07



Промежуточные результаты. Очередные игры прошли в рамках чемпионата и первенства Норильска по мини-футболу.

Таким образом в Первой лиге по-прежнему лидирует «Ремонтник» - у команды уже семь побед в семи играх. Следом идут «Океан» и «Медеплавильщик», у которых по 13 очков и по шесть проведенных поединков. «Арктика» с девятью очками в активе на четвертом месте. Строчкой ниже – «Таймыр», а сразу за ним – «Надежда» (у обеих команд по шесть очков, но у «Таймыра» на игру меньше). Резервисты «Норильского никеля» с четырьмя очками расположились на седьмом месте, «Строитель» с тремя очками – на восьмом. Замыкает турнирную таблицу «Туран-Газпром» с пока что единственным набранным очком. Следующие игры чемпионата состоятся уже в эти выходные. Среди наиболее интересных можно выделить встречу «Медеплавильщика» и «Ремонтника», которая запланирована на 23 декабря в 15.30 на площадке КОЦ «Талнах». Результаты встреч во Второй лиге: «Искра» - «Норникель-2002» - 2:1, «Механик» - «Кайеркан» - 8:2, «Металлист» - «Спартак» - 2:1, «Океан-Д» - «Цементник» - 5:5. Здесь первое место остается за «Механиком», который в шести играх одержал шесть побед и набрал 18 очков. Второе место делят между собой «Строитель-2» и «Кайеркан» - у них по 12 очков. Результаты встреч в Третьей лиге: «Металлург» - «Динамо» - 4:6, «Олдбой» - «Транспортник» - 3:10, «Масаллы» - «Алиабад» - 2:3. Игра между «Мотором» и «Севером» перенесена. В Третьей лиге на вершину таблицы выбилось «Динамо» (18 очков), за ним следуют «Обогатитель» (16 очков) и «Мотор» (15 очков).

Просмотров:237 В минувшие выходные в Первой лиге было сыграно сразу два тура. В шестом туре «Арктика» нанесла сокрушительное поражение команде «Туран-Газпром» - 21:0, «Норникель-М» уступил «Ремонтнику» - 2:6, «Надежда» на удивление легко разобралась с «Медеплавильщиком» - 9:2, а «Строитель» и дудинский «Таймыр» так и не провели матч по причине неявки последнего из-за погодных условий. На следующий день в рамках седьмого тура «Ремонтник» продолжил свою победную серию, на этот раз расправившись с «Арктикой», - 12:3, «Туран-Газпром», не оправившись от пережитого, был бит «Медеплавильщиком» - 3:8, а «Норникель-М» не устоял перед натиском «Океана» - 2:13. «Надежда» и «Таймыр» не сыграли: причина та же - неявка дудинчан.Таким образом в Первой лиге по-прежнему лидирует «Ремонтник» - у команды уже семь побед в семи играх. Следом идут «Океан» и «Медеплавильщик», у которых по 13 очков и по шесть проведенных поединков. «Арктика» с девятью очками в активе на четвертом месте. Строчкой ниже – «Таймыр», а сразу за ним – «Надежда» (у обеих команд по шесть очков, но у «Таймыра» на игру меньше). Резервисты «Норильского никеля» с четырьмя очками расположились на седьмом месте, «Строитель» с тремя очками – на восьмом. Замыкает турнирную таблицу «Туран-Газпром» с пока что единственным набранным очком.Следующие игры чемпионата состоятся уже в эти выходные. Среди наиболее интересных можно выделить встречу «Медеплавильщика» и «Ремонтника», которая запланирована на 23 декабря в 15.30 на площадке КОЦ «Талнах».Результаты встреч во Второй лиге: «Искра» - «Норникель-2002» - 2:1, «Механик» - «Кайеркан» - 8:2, «Металлист» - «Спартак» - 2:1, «Океан-Д» - «Цементник» - 5:5. Здесь первое место остается за «Механиком», который в шести играх одержал шесть побед и набрал 18 очков. Второе место делят между собой «Строитель-2» и «Кайеркан» - у них по 12 очков.Результаты встреч в Третьей лиге: «Металлург» - «Динамо» - 4:6, «Олдбой» - «Транспортник» - 3:10, «Масаллы» - «Алиабад» - 2:3. Игра между «Мотором» и «Севером» перенесена. В Третьей лиге на вершину таблицы выбилось «Динамо» (18 очков), за ним следуют «Обогатитель» (16 очков) и «Мотор» (15 очков).