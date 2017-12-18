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18 декабря 2017, 18:15



Полицейские ответят на вопросы жителей Норильска в рамках прямой линии.

В мероприятии примут участие: начальник ОП № 1 (Центральный район) Андрей Анатольевич Муртазин, исполняющий обязанности начальника отдела полиции № 2 (район Талнах) Дмитрий Николаевич Кочик, а также исполняющий обязанности начальника отдела полиции № 3 (район Кайеркан) Алексей Михайлович Бушуев. В режиме открытого диалога жители районов Норильска могут озвучить вопросы, касающиеся деятельности органов внутренних дел, а также внести предложения по совершенствованию работы стражей порядка. 25 декабря с 16.00 до 17.00 вопросы гостям редакции можно задавать по телефону прямой линии 8 (3919) 34-34-80. Кроме того, свои вопросы можно обозначить и заранее: в течение рабочей недели они принимаются по телефону 8 (3919) 34-28-75 с 11.00 до 17.00 или по электронной почте nata@gazetazp.ru с пометкой «Прямая линия».

Просмотров:267 В понедельник, 25 декабря, с 16.00 до 17.00 в редакции газеты «Заполярная правда» состоится прямая линия, в ходе которой на вопросы норильчан ответят начальники отделов полиции № 1, 2, 3 отдела МВД России по г. Норильску.В мероприятии примут участие: начальник ОП № 1 (Центральный район) Андрей Анатольевич Муртазин, исполняющий обязанности начальника отдела полиции № 2 (район Талнах) Дмитрий Николаевич Кочик, а также исполняющий обязанности начальника отдела полиции № 3 (район Кайеркан) Алексей Михайлович Бушуев.В режиме открытого диалога жители районов Норильска могут озвучить вопросы, касающиеся деятельности органов внутренних дел, а также внести предложения по совершенствованию работы стражей порядка.25 декабря с 16.00 до 17.00 вопросы гостям редакции можно задавать по телефону прямой линии 8 (3919) 34-34-80.Кроме того, свои вопросы можно обозначить и заранее: в течение рабочей недели они принимаются по телефону 8 (3919) 34-28-75 с 11.00 до 17.00 или по электронной почте nata@gazetazp.ru с пометкой «Прямая линия».