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18 декабря 2017, 18:40



Продолжение следует? Проект «Доступный спорт» норильской Федерации функционального многоборья «Кроссфит» в декабре завершает бесплатные тренировки для всех желающих.

«В рамках проекта все лето, а также в сентябре мы проводили тренировки на стадионе «Заполярник». С октября переехали в зал Молодежного центра. Желающих позаниматься было много: люди приходили сами и приводили друзей, членов семей. Многие мамы брали с собой своих деток, и это было здорово», - отмечает Константин Кочан, президент норильской спортивной Федерации функционального многоборья «Кроссфит». Сейчас проект «Доступный спорт» участвует в конкурсе благотворительной программы «Норникеля» «Мир новых возможностей», получит ли он грант, будет ясно в конце декабря. В случае победы на средства гранта будет оборудована уличная спортивная площадка на ул. Нансена, на которой смонтируют футбольную, баскетбольную площадки, а также площадку для воркаута/кроссфита. «Это была инициатива депутатов Дениса Каминского и Натальи Плотниковой, мы ее поддержали и подали совместный проект. На площадке планируем проводить бесплатные тренировки для всех желающих. Было бы хорошо, если бы она использовалась и для спортивных тестов призывников – ведь военкомат там совсем рядом. Помимо этого летом обязательно продолжим бесплатные тренировки на «Заполярнике»: популярность у горожан в теплое время года показала их необходимость», - подытожил Константин Кочан.

Просмотров:230 Проект, направленный на пропаганду здорового образа жизни, длился с сентября. В течение четырех месяцев все желающие могли посещать бесплатные тренировки по кроссфиту, причем возраст участников не ограничивался: от дошколят до людей пенсионного возраста. Это стало возможно благодаря победе проекта в конкурсе среди социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО).«В рамках проекта все лето, а также в сентябре мы проводили тренировки на стадионе «Заполярник». С октября переехали в зал Молодежного центра. Желающих позаниматься было много: люди приходили сами и приводили друзей, членов семей. Многие мамы брали с собой своих деток, и это было здорово», - отмечает Константин Кочан, президент норильской спортивной Федерации функционального многоборья «Кроссфит».Сейчас проект «Доступный спорт» участвует в конкурсе благотворительной программы «Норникеля» «Мир новых возможностей», получит ли он грант, будет ясно в конце декабря. В случае победы на средства гранта будет оборудована уличная спортивная площадка на ул. Нансена, на которой смонтируют футбольную, баскетбольную площадки, а также площадку для воркаута/кроссфита.«Это была инициатива депутатов Дениса Каминского и Натальи Плотниковой, мы ее поддержали и подали совместный проект. На площадке планируем проводить бесплатные тренировки для всех желающих. Было бы хорошо, если бы она использовалась и для спортивных тестов призывников – ведь военкомат там совсем рядом. Помимо этого летом обязательно продолжим бесплатные тренировки на «Заполярнике»: популярность у горожан в теплое время года показала их необходимость», - подытожил Константин Кочан.