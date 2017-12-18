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18 декабря 2017, 18:46



В топ-15 «королей госзакупок» вошел норильский предприниматель Александр Марьясов.

Норильский предприниматель в этом рейтинге занимает шестую позицию с общей суммой контрактов в 1,26 млрд рублей. Предмет его контрактов - поставка продуктов питания в школы, детские сады и больницы Норильска.

Просмотров:312 Рейтинг предпринимателей, заключивших самые крупные контракты с государством за последние пять лет, опубликовал РБК. В рейтинге десять индивидуальных предпринимателей, за последние пять лет получивших только от государства и госкомпаний контракты на сумму более одного млрд руб. Еще пять немного не дотягивают до «миллиардеров». Шестеро из этого списка снабжают продуктами школы, детские сады, больницы и пенитенциарные учреждения, остальные заключают крупные контракты с дочерними компаниями РЖД и «Роснефти», поставляют лекарства в государственные аптеки, резиновые перчатки - в муниципальные больницы и т. д.Норильский предприниматель в этом рейтинге занимает шестую позицию с общей суммой контрактов в 1,26 млрд рублей. Предмет его контрактов - поставка продуктов питания в школы, детские сады и больницы Норильска.