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18 декабря 2017, 19:25



Норильский колледж искусств в честь своего 50-летия подвел творческий итог юбилейного года ярким музыкальным вечером.

Специально поздравить юбиляра прилетела руководитель сектора художественного образования отдела искусств министерства культуры Красноярского края Ирина Петрова, которая впервые побывала в колледже. После превосходного юбилейного концерта, который показал мощный творческий потенциал и разнообразие его работы со студентами, она призналась в любви к его творцам. В день юбилея ведущие деятели НКИ были удостоены краевых, муниципальных и ведомственных наград. Состоялось и назначение на должность директора Норильского колледжа искусств Светланы Кулиной. После многообразия праздничных мероприятий НКИ погрузился в непростые времена зимней сессии. Около 200 студентов, обучающихся на 11 отделениях НКИ, которые не жалели сил на подготовку юбилейных фестивалей, концертов и выставок, обещают показать хорошие результаты и в учебе. По словам педагогов, это будет для них самым «золотым» подарком.

Просмотров:237 Только в декабре колледж создал разнообразный цикл из шести юбилейных концертов, в которых принимали участие и его именитые выпускники. В заключительном торжестве вместе с педагогами и студентами принимал участие талантливый гобоист - солист оркестра Государственного Мариинского театра Санкт-Петербурга Андрей Янковский. На вечере организаторы постарались подарить любимому колледжу не только лучшие выступления, но и в старых фотографиях, письмах студентов и выпускников вспомнить всех любимых преподавателей. С видеоэкрана прозвучало проникновенное поздравление от экс-директора НКИ Елены Истратовой, которая сейчас живет в Санкт-Петербурге. Услышали и аудио-привет из Израиля от выдающегося педагога Фаины Чепель, в свое время руководившей Норильской хоровой капеллой.Специально поздравить юбиляра прилетела руководитель сектора художественного образования отдела искусств министерства культуры Красноярского края Ирина Петрова, которая впервые побывала в колледже. После превосходного юбилейного концерта, который показал мощный творческий потенциал и разнообразие его работы со студентами, она призналась в любви к его творцам.В день юбилея ведущие деятели НКИ были удостоены краевых, муниципальных и ведомственных наград. Состоялось и назначение на должность директора Норильского колледжа искусств Светланы Кулиной.После многообразия праздничных мероприятий НКИ погрузился в непростые времена зимней сессии. Около 200 студентов, обучающихся на 11 отделениях НКИ, которые не жалели сил на подготовку юбилейных фестивалей, концертов и выставок, обещают показать хорошие результаты и в учебе. По словам педагогов, это будет для них самым «золотым» подарком.