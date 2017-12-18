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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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23:13 Норильский волк оказался бешеным.
18:36 Сегодня, 19 декабря, православные отмечают праздник Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца. В Норильске верующие почтили память святого в часовне на первом этаже административно-делового центра
18:30 Более 470 литров алкогольной продукции изъяли норильские полицейские в ходе оперативного мероприятия
18:19 Норильчан будут возить самолеты Embraer. Продажу авиабилетов в Норильск на лето 2018 года открыла S7Airlines
18:08 В Законодательном собрании Красноярского края обсудили итоги года компании «Норникель»
18:06 На борту самолета, следовавшего из Красноярска в Норильск, умер младенец
17:55 Суд отказал норильской компании, требовавшей признать факт открытия месторождения платины в Красноярском крае
15:16 Сегодня в Норильске день рождения отмечает ДЮСШ-2.
12:17 Союз добровольцев Донбасса помог отправить в последний путь на родину русского добровольца из Норильска.
11:57 Программа «Норникеля» «Комбинат добра» названа лучшей, способствующей развитию волонтерства в России.
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