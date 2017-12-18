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18 декабря 2017, 20:05



Следственный комитет Норильска получил предварительное заключение судебно-медицинской экспертизы по факту смерти годовалого малыша в городской больнице 11 октября.

Красноярские специалисты имеют большой опыт подобных проверок. Именно сюда стекаются все нуждающиеся в дополнительном исследовании результаты экспертиз, проведенных в районах и городах края. И нередко мнение красноярских экспертов не совпадает с мнением экспертов на местах. Поэтому для объективности следственный комитет Норильска и решил пока окончательных выводов по факту смерти мальчика не делать, а дождаться новых результатов. Предполагается, что заключения экспертов придется ожидать около двух месяцев. Но в любом случае сроки следствия нарушены не будут. Сейчас следственный комитет проводит полный анализ действий медиков на всех этапах, включая участковую педиатрию. Главная задача – выяснить, как действие или, наоборот, бездействие каждого повлияли на печальный исход, насколько своевременно и грамотно каждый медработник выполнил свою работу. И в первую очередь предстоящая экспертиза должна помочь следователям найти ответы на эти и другие вопросы. Так что следствие продолжается. «Заполярка» следит за развитием событий.

Просмотров:413 Результаты экспертизы следователей не устроили и будут перепроверены, сообщили в следственном комитете. Норильские специалисты, проводившие вскрытие и исследовавшие биоматериалы, в качестве причины смерти ребенка назвали вирусную инфекцию. Следственный комитет Норильска назначил сложную комиссионную судебно-медицинскую экспертизу и отправил всю документацию в краевое бюро судебно-медицинских экспертиз для дальнейшего изучения.Красноярские специалисты имеют большой опыт подобных проверок. Именно сюда стекаются все нуждающиеся в дополнительном исследовании результаты экспертиз, проведенных в районах и городах края. И нередко мнение красноярских экспертов не совпадает с мнением экспертов на местах. Поэтому для объективности следственный комитет Норильска и решил пока окончательных выводов по факту смерти мальчика не делать, а дождаться новых результатов. Предполагается, что заключения экспертов придется ожидать около двух месяцев. Но в любом случае сроки следствия нарушены не будут.Сейчас следственный комитет проводит полный анализ действий медиков на всех этапах, включая участковую педиатрию. Главная задача – выяснить, как действие или, наоборот, бездействие каждого повлияли на печальный исход, насколько своевременно и грамотно каждый медработник выполнил свою работу. И в первую очередь предстоящая экспертиза должна помочь следователям найти ответы на эти и другие вопросы. Так что следствие продолжается. «Заполярка» следит за развитием событий.