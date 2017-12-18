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18 декабря 2017, 20:06

В Норильске стартовал пятый этап "Декады дорожной безопасности детей".


С 18 декабря по 8 января в Норильске пройдет оперативно-профилактическое мероприятие «Декада дорожной безопасности детей». В этот период дорожные инспекторы уделят особое внимание правилам перевозки юных пассажиров.
По традиции сотрудники ГИБДД посетят все общеобразовательные учреждения, где проведут со школьниками профилактические беседы по правилам дорожного движения. Помимо правил перехода проезжей части полицейские напомнят ребятам и о мерах безопасности в общественном транспорте и в местах массового скопления людей, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.

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 18 декабря 2017 
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16:11   Кайерканский филиал Молодежного центра Норильска на три часа погрузился в новогоднюю атмосферу, устроив масштабную ярмарку подарков ручной работы «Сугроб». 15:52   МФК «Норильский никель» потерпел неудачу от «Сибиряка» во второй встрече двухматчевого противостояния девятого тура Суперлиги - 0:3.
15:44   «День Х» прошел в Норильске. Экстремалы города состязались в двух дисциплинах. 15:31   На Надеждинском металлургическом заводе определили сильнейших шашистов Норильска.
14:23   Жителя Норильска на два года лишили прав и оштрафовали на 220 тысяч рублей за вождение в нетрезвом виде. 13:36   В Норильске в рамках чемпионата AFC2–ZARUBA определили сильнейших армрестлеров.
13:12   В Норильске прошел третий по счету «Доброфорум-2017». Волонтеры провели для норильчан новогодние мастер-классы. 12:10   Главная ёлка Норильска зажгла свои огни. Торжественное открытие новогоднего городка прошло в субботу.

 15 декабря 2017 
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17:44   Больше десятка снеговиков, четыре Деда Мороза и разные зверушки… За два дня на конкурс ёлочных игрушек в редакцию зпПЛЮС принесли уже около полусотни работ! 17:35   Спешите делать добро. Местная общественная организация «Центр милосердия Норильска» объявил несколько благотворительных акций.
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16:12   Норильчан приглашают на III городской добровольческий форум «Доброфорум – 2017». 16:09   В Устав Норильска внесут изменения.
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14:30   Норильчан приглашают на открытие отборочного этапа Ночной хоккейной лиги. 13:19   В преддверии домашнего матча против «Сибиряка» футболисты «Норильского никеля» провели мастер-класс со школьниками Норильска.
12:05   Сегодня в Норильске объявили штормовое предупреждение. В городе ожидается усиление ветра.




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