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18 декабря 2017, 20:06



В Норильске стартовал пятый этап "Декады дорожной безопасности детей".

По традиции сотрудники ГИБДД посетят все общеобразовательные учреждения, где проведут со школьниками профилактические беседы по правилам дорожного движения. Помимо правил перехода проезжей части полицейские напомнят ребятам и о мерах безопасности в общественном транспорте и в местах массового скопления людей, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.

Просмотров:230 С 18 декабря по 8 января в Норильске пройдет оперативно-профилактическое мероприятие «Декада дорожной безопасности детей». В этот период дорожные инспекторы уделят особое внимание правилам перевозки юных пассажиров.По традиции сотрудники ГИБДД посетят все общеобразовательные учреждения, где проведут со школьниками профилактические беседы по правилам дорожного движения. Помимо правил перехода проезжей части полицейские напомнят ребятам и о мерах безопасности в общественном транспорте и в местах массового скопления людей, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.