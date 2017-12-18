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18 декабря 2017, 20:11



Норильские госавтоинспекторы подвели итоги рейдов «Скорость – Встречная полоса».

Во время рейдов в выходные дни дорожными полицейскими привлечены к административной ответственности 11 автолюбителей за нарушение скоростного режима, 16 водителей - за нарушение правил пользования ремнями безопасности, по пять автомобилистов ответят за выезд на полосу встречного движения и нарушение правил тонировки, четверо – за управление автомобилями без прав, трое водителей привлечены к ответственности за нарушение правил перевозки детей в автомобилях. Еще четверо водителей оказались за рулем в нетрезвом состоянии, их автомобили помещены на штрафстоянку, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.

Просмотров:257 130 нарушений правил дорожного движения выявили автоинспекторы в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Скорость – Встречная полоса».Во время рейдов в выходные дни дорожными полицейскими привлечены к административной ответственности 11 автолюбителей за нарушение скоростного режима, 16 водителей - за нарушение правил пользования ремнями безопасности, по пять автомобилистов ответят за выезд на полосу встречного движения и нарушение правил тонировки, четверо – за управление автомобилями без прав, трое водителей привлечены к ответственности за нарушение правил перевозки детей в автомобилях.Еще четверо водителей оказались за рулем в нетрезвом состоянии, их автомобили помещены на штрафстоянку, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.