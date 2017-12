Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

19 декабря 2017, 11:37



Сразу в двух номинациях отмечен проект «Норникеля» «Понеслось!» на международном конкурсе коммуникационных проектов Eventiada IPRA GWA 2017.

«Экомарафон - проект не только про экологическую эффективность, но и про людей. Он весь, от разработки до реализации, блестяще был реализован менеджментом компании. А тесное сотрудничество подразделений социальной политики, корпоративных коммуникаций и ИТ-специалистов позволило максимально эффективно организовать администрирование марафона на всех этапах. Такая высокая оценка жюри – наша общая победа», - сказала директор департамента социальной политики Светлана Ивченко. Также высокой награды был удостоен масштабный проект проведения высокоскоростного интернета в Норильск. Он победил в номинации «Лучший интегрированный проект» с формулировкой A leap Into The Digital Age (прыжок в цифровое будущее). Стоит отметить, что за победу в креативном соревновании в этом году боролись ведущие компании из 11 стран мира (России, Беларуси, Украины, Великобритании, Венгрии, Польши, Словакии, Болгарии, Хорватии, Эстонии и Латвии). Однако победа досталась действительно только успешным проектам, обладающим, по мнению экспертов, масштабностью, качеством подачи и харизматичностью.

Просмотров:171 Первую награду экспертный совет ведущей премии в области PR вручил компании за экологический марафон «Понеслось!», реализованный «Норникелем» при поддержке эколого-просветительского центра «Заповедники», сообщает пресс-служба компании.«Экомарафон - проект не только про экологическую эффективность, но и про людей. Он весь, от разработки до реализации, блестяще был реализован менеджментом компании. А тесное сотрудничество подразделений социальной политики, корпоративных коммуникаций и ИТ-специалистов позволило максимально эффективно организовать администрирование марафона на всех этапах. Такая высокая оценка жюри – наша общая победа», - сказала директор департамента социальной политики Светлана Ивченко.Также высокой награды был удостоен масштабный проект проведения высокоскоростного интернета в Норильск. Он победил в номинации «Лучший интегрированный проект» с формулировкой A leap Into The Digital Age (прыжок в цифровое будущее).Стоит отметить, что за победу в креативном соревновании в этом году боролись ведущие компании из 11 стран мира (России, Беларуси, Украины, Великобритании, Венгрии, Польши, Словакии, Болгарии, Хорватии, Эстонии и Латвии). Однако победа досталась действительно только успешным проектам, обладающим, по мнению экспертов, масштабностью, качеством подачи и харизматичностью.