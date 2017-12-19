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19 декабря 2017, 11:57



Программа «Норникеля» «Комбинат добра» названа лучшей, способствующей развитию волонтерства в России.

Комментируя победу, начальник управления благотворительных программ Игорь Сухотин отметил, что для компании программа корпоративного волонтерства - это инвестиция в качество социальной среды, в которой живут ее сотрудники. «Благодаря всестороннему участию в программе у активной части работников «Норникеля» появилась уникальная возможность расширить свои социальные связи, приобрести новые знакомства, освоить новые навыки, получить моральное удовольствие и, как следствие, ощутить гордость за свою работу», - подчеркнул он. Волонтерская программа не только стала неотъемлемой частью КСО компании, но и наилучшим образом вписалась в систему стратегических подходов, когда от патерналистской модели «Норникель» перешел к модели взаимовыгодного партнерства как между компанией и сотрудником, так и между бизнесом и местным сообществом. В свою очередь существенную пользу от внедрения волонтерской программы в компании приобрели местные сообщества в регионах присутствия компании. «Этот год был годом роста и развития программы. Мы запустили первый экомарафон «Понеслось!», провели более 100 волонтерских акций и мероприятий, в которых приняли участие более десяти тысяч сотрудников и членов их семей, знакомых. Программа личных пожертвований собрала более пяти млн рублей. Нам есть чем гордиться! И мы довольны, что наша активность замечена и экспертным сообществом", - добавил Игорь Сухотин. Вторая победа в этом же конкурсе присуждена также «Норникелю» в номинации «Лучшая программа, направленная на продвижение идей благотворительности в обществе» за проект «Школа городских компетенций». Он представляет собой комплексную стратегию социализации детей и молодёжи, содержательно сфокусированную на формировании у подрастающего поколения городских компетенций, способную удовлетворять запросы семей, местных властей и градообразующих предприятий, находящихся на территории присутствия компании В исследовании 2017 года, которое легло в основу проведенного конкурса, приняли участие 52 компании, которые предоставили данные о благотворительной деятельности за прошлый год. Были представлены добывающие и металлургические компании, химическая и нефтехимическая промышленность, компании розничной торговли, производители товаров повседневного спроса, а также компании, работающие в области информационных технологий, телекоммуникаций и связи. Участники исследования в совокупности поддерживают более 1,2 млн рабочих мест. «Практически все компании-респонденты (94%) отмечают необходимость решения выбранных ими социальных проблем (данную цель можно проследить даже через перечисление набора программ). Они отмечают значимость «благоприятного климата» в регионах операционной деятельности, «интеграции компании в локальное окружение», а также «перехода от дарения к социальным инвестициям» в регионы», - рассказали организаторы исследования из Форума доноров. Совокупный объем расходов компаний, участвующих в проекте, на благотворительную деятельность увеличился более чем в два раза. Самыми крупными инвесторами в социальное развитие стали «Норникель» (10,9 млрд руб.) и АЛРОСА. Еще одним достижением компании в сфере волонтерских программ стала победа в конкурсе PEOPLE INVESTOR, организованном Ассоциацией менеджеров России (АМР). Проект компании «Комбинат добра» стал лауреатом премии «Лидеры корпоративной благотворительности» в номинации «Развитие местных сообщества». По мнению экспертов, «Норникель» является образцовой компанией, распространяющей наилучшие инновационные практики социально ответственного бизнеса в России.

Просмотров:177 «Норникель» признан уверенным лидером корпоративной благотворительности. В конкурсе, организованном газетой «Ведомости» при поддержке Форума доноров и PWC, программа «Комбинат добра» названа лучшей, способствующей развитию волонтерства в России.Комментируя победу, начальник управления благотворительных программ Игорь Сухотин отметил, что для компании программа корпоративного волонтерства - это инвестиция в качество социальной среды, в которой живут ее сотрудники. «Благодаря всестороннему участию в программе у активной части работников «Норникеля» появилась уникальная возможность расширить свои социальные связи, приобрести новые знакомства, освоить новые навыки, получить моральное удовольствие и, как следствие, ощутить гордость за свою работу», - подчеркнул он.Волонтерская программа не только стала неотъемлемой частью КСО компании, но и наилучшим образом вписалась в систему стратегических подходов, когда от патерналистской модели «Норникель» перешел к модели взаимовыгодного партнерства как между компанией и сотрудником, так и между бизнесом и местным сообществом. В свою очередь существенную пользу от внедрения волонтерской программы в компании приобрели местные сообщества в регионах присутствия компании.«Этот год был годом роста и развития программы. Мы запустили первый экомарафон «Понеслось!», провели более 100 волонтерских акций и мероприятий, в которых приняли участие более десяти тысяч сотрудников и членов их семей, знакомых. Программа личных пожертвований собрала более пяти млн рублей. Нам есть чем гордиться! И мы довольны, что наша активность замечена и экспертным сообществом", - добавил Игорь Сухотин.Вторая победа в этом же конкурсе присуждена также «Норникелю» в номинации «Лучшая программа, направленная на продвижение идей благотворительности в обществе» за проект «Школа городских компетенций». Он представляет собой комплексную стратегию социализации детей и молодёжи, содержательно сфокусированную на формировании у подрастающего поколения городских компетенций, способную удовлетворять запросы семей, местных властей и градообразующих предприятий, находящихся на территории присутствия компанииВ исследовании 2017 года, которое легло в основу проведенного конкурса, приняли участие 52 компании, которые предоставили данные о благотворительной деятельности за прошлый год. Были представлены добывающие и металлургические компании, химическая и нефтехимическая промышленность, компании розничной торговли, производители товаров повседневного спроса, а также компании, работающие в области информационных технологий, телекоммуникаций и связи.Участники исследования в совокупности поддерживают более 1,2 млн рабочих мест. «Практически все компании-респонденты (94%) отмечают необходимость решения выбранных ими социальных проблем (данную цель можно проследить даже через перечисление набора программ). Они отмечают значимость «благоприятного климата» в регионах операционной деятельности, «интеграции компании в локальное окружение», а также «перехода от дарения к социальным инвестициям» в регионы», - рассказали организаторы исследования из Форума доноров. Совокупный объем расходов компаний, участвующих в проекте, на благотворительную деятельность увеличился более чем в два раза. Самыми крупными инвесторами в социальное развитие стали «Норникель» (10,9 млрд руб.) и АЛРОСА.Еще одним достижением компании в сфере волонтерских программ стала победа в конкурсе PEOPLE INVESTOR, организованном Ассоциацией менеджеров России (АМР). Проект компании «Комбинат добра» стал лауреатом премии «Лидеры корпоративной благотворительности» в номинации «Развитие местных сообщества».По мнению экспертов, «Норникель» является образцовой компанией, распространяющей наилучшие инновационные практики социально ответственного бизнеса в России.