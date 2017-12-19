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19 декабря 2017, 12:17



Союз добровольцев Донбасса помог отправить в последний путь на родину русского добровольца из Норильска.

«Царствия небесного воину Андрею. Пусть земля будет ему пухом», - сказано в некрологе, подписанном его товарищами.

Просмотров:225 Доброволец Андрей М. проходил службу в подразделении интербригады «Пятнашка», которая была сформирована в самое напряженное время, в 2014 году. С тех пор это подразделение стоит на передовых рубежах, защищая самопровозглашенную республику и ее мирных граждан. Обстоятельства гибели не разглашаются, известно, что произошло это 6 декабря.«Царствия небесного воину Андрею. Пусть земля будет ему пухом», - сказано в некрологе, подписанном его товарищами.