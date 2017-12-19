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19 декабря 2017, 15:16

Сегодня в Норильске день рождения отмечает ДЮСШ-2.


Детско-юношеская спортивная школа № 2 тренирует норильских ребятишек по трем видам спорта: прыжки на батуте, акробатика и гимнастика. Они занимаются в спортзале на Ленинском пр., 11, и в гимнастическом зале Дворца спорта «Арктика».
ДЮСШ-2 открылась 19 декабря 1961 года при городском отделе народного образования, ей было выделено помещение малого спортивного зала в районе «Соцгорода». В то время спортивная гимнастика развивалась очень бурно, занимались ею не только дети, но и взрослые. В 1971 году школа переехала в центр города: в помещение бывшего кинотеатра «Победа» на Ленинском пр., 11. В 1978 году в ДЮСШ появилось отделение спортивной акробатики, которое в дальнейшем разделилось еще на два отделения: групповые упражнения и прыжки на батуте.
Со дня основания школы она подготовила более ста мастеров спорта СССР и Российской Федерации и свыше 600 кандидатов в мастера спорта по спортивной гимнастике, акробатике, прыжкам на батуте. Из стен ДЮСШ вышла выдающаяся гимнастка Наталья Юрченко - заслуженный мастер спорта, обладательница Кубка мира 1982 года, чемпионка мира 1983 года.

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