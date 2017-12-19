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19 декабря 2017, 17:55



Суд отказал норильской компании, требовавшей признать факт открытия месторождения платины в Красноярском крае

Как сообщается на сайте суда, «Эко-Норма» получила отказ департамента по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу (Центрсибнедра) признать открытие 8 июня и уже 22 июня подала иск в суд. Между тем факт открытия месторождения давал «Эко-Норме» преимущество при получении лицензии на его разработку. Как говорилось в исковом заявлении, компания планировала развернуть добычу платины за счет собственных средств.

Просмотров:154 Арбитражный суд Красноярского края отказал ООО «Эко-Норма» (Норильск), требовавшей признать факт открытия компанией месторождения металлов платиновой группы «Нижнее» в палеодолине реки Наледная на севере Красноярского края.Как сообщается на сайте суда, «Эко-Норма» получила отказ департамента по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу (Центрсибнедра) признать открытие 8 июня и уже 22 июня подала иск в суд.Между тем факт открытия месторождения давал «Эко-Норме» преимущество при получении лицензии на его разработку. Как говорилось в исковом заявлении, компания планировала развернуть добычу платины за счет собственных средств.