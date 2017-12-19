Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

19 декабря 2017, 18:06



На борту самолета, следовавшего из Красноярска в Норильск, умер младенец

В авиакомпании подтвердили информацию, отметив, что ребенку оказывали необходимую помощь, но безуспешно. Самолет вылетел из Игарки в Норильск, сообщает ТАСС. Управление СК начало проверку обстоятельств смерти девочки.

Просмотров:206 На борту самолета Boeing 737, вылетевшего из краевой столицы в Норильск, летела семья с трехмесячной девочкой. Родители везли малышку домой после лечения. Во время полета у малышки, страдавшей врожденным заболеванием, ухудшилось самочувствие. Чтобы спасти ребёнка, пилоты приняли решение произвести экстренную посадку в аэропорту Игарки, но смерть настигла младенца на борту.В авиакомпании подтвердили информацию, отметив, что ребенку оказывали необходимую помощь, но безуспешно. Самолет вылетел из Игарки в Норильск, сообщает ТАСС.Управление СК начало проверку обстоятельств смерти девочки.