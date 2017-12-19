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19 декабря 2017, 18:08



В Законодательном собрании Красноярского края обсудили итоги года компании «Норникель»

Год экологии в стране «Норникель» отметил реализацией масштабных промышленных экологических проектов и участием в двух важнейших для Красноярского края мероприятиях, давших серьёзный импульс к объединению крупных компаний-природопользователей. На экономическом форуме в апреле промышленники договорились действовать рационально, использовать природные ресурсы и источники энергии и увеличивать инвестиции в охрану окружающей среды. В декабре был подписан Меморандум по нескольким направлениям: инвестиции, экология, социальная направленность. «Идея выстраивания взаимоотношений власти и бизнеса на принципиально новом уровне для нашей компании стала объединительной, примером общности всех планов и новых подходов к решению проблем региона. Покажите мне, чтобы в другом регионе страны три хозяйствующих субъекта (иногда конкурирующие между собой), договорились о координации действий, о консолидации своих усилий для развития инвестиционной привлекательности края. Нет такого. А в Красноярском крае теперь есть. И кроме тех инвестиций, которые мы обязались выплатить, мы взяли на себя ряд обязательств повышенного уровня», - рассказала Елена Безденежных. Норильск, по словам вице-президента «Норникеля» останется для компании приоритетной площадкой, несмотря на то, что в этом году Забайкалье также вырвалось в статус инвестиционно-привлекательного региона из-за запуска в нем Быстринского ГОКа. Что касается основных проектов на будущее, то здесь в «Норникеле» выделяют два направления: Серный проект – это и инвестиции, и экология, а ещё - обязательство «Норникеля» до 2023 года перед жителями и властями. Второе – реконфигурация производства, то есть перенос ряда мощностей на другие предприятия, с целью увеличения производительности и стабильности. Как отметила Елена Безденежных: удержать положение на мировом рынке сейчас сложнее, чем было его завоевать. Приоритетным в следующем году для «Норникеля» останется сохранение социальных обязательств, взятых на себя перед работниками и регионом.

Просмотров:108 На заключительной сессии 2017 года краевые парламентарии заслушали доклад вице-президента «Норникеля» Елены Безденежных об итогах столь сложного и прорывного для компании года и о планах на будущий период.Год экологии в стране «Норникель» отметил реализацией масштабных промышленных экологических проектов и участием в двух важнейших для Красноярского края мероприятиях, давших серьёзный импульс к объединению крупных компаний-природопользователей.На экономическом форуме в апреле промышленники договорились действовать рационально, использовать природные ресурсы и источники энергии и увеличивать инвестиции в охрану окружающей среды. В декабре был подписан Меморандум по нескольким направлениям: инвестиции, экология, социальная направленность.«Идея выстраивания взаимоотношений власти и бизнеса на принципиально новом уровне для нашей компании стала объединительной, примером общности всех планов и новых подходов к решению проблем региона. Покажите мне, чтобы в другом регионе страны три хозяйствующих субъекта (иногда конкурирующие между собой), договорились о координации действий, о консолидации своих усилий для развития инвестиционной привлекательности края. Нет такого. А в Красноярском крае теперь есть. И кроме тех инвестиций, которые мы обязались выплатить, мы взяли на себя ряд обязательств повышенного уровня», - рассказала Елена Безденежных.Норильск, по словам вице-президента «Норникеля» останется для компании приоритетной площадкой, несмотря на то, что в этом году Забайкалье также вырвалось в статус инвестиционно-привлекательного региона из-за запуска в нем Быстринского ГОКа.Что касается основных проектов на будущее, то здесь в «Норникеле» выделяют два направления: Серный проект – это и инвестиции, и экология, а ещё - обязательство «Норникеля» до 2023 года перед жителями и властями. Второе – реконфигурация производства, то есть перенос ряда мощностей на другие предприятия, с целью увеличения производительности и стабильности. Как отметила Елена Безденежных: удержать положение на мировом рынке сейчас сложнее, чем было его завоевать. Приоритетным в следующем году для «Норникеля» останется сохранение социальных обязательств, взятых на себя перед работниками и регионом.