Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

19 декабря 2017, 18:19



Норильчан будут возить самолеты Embraer. Продажу авиабилетов в Норильск на лето 2018 года открыла S7Airlines

Регулярные рейсы в Норильск компания осуществляет каждый день, кроме воскресенья. В 2018 году в период реконструкции S7 Airlines увеличит частоту полетов из Новосибирска в Норильск до двух раз в день. Вылет рейса S7-8277 из аэропорта Толмачево в 04:10, прилет в аэропорт Алыкель в 07:15. Обратный рейс отправляется из Норильска в 08:30 и прибывает в Новосибирск в 11:25. Пассажиры рейса S7-3277 вылетают из Новосибирска в 04:25 и приземляются в Норильске в 07:30. Обратный рейс – в 08:45, прилет в аэропорт Толмачево – в 11:40. «Мы понимаем, насколько большое значение для жителей Норильска имеет регулярное авиасообщение с крупнейшим транспортным хабом Сибирского региона. С удобными стыковками в Новосибирске они могут совершать личные и деловые поездки по широкой маршрутной сети S7 Airlines. Мы стремимся сохранить возможность путешествовать для всех пассажиров и на время реконструкции взлетно-посадочной полосы в аэропорту Алыкель, которая совпадает с сезоном летних отпусков. Авиабилеты на оба утренних рейса S7 Airlines уже доступны в продаже в полном объеме», – говорит Игорь Веретенников, коммерческий директор S7 Group. S7 Airlines осуществляет полеты из Новосибирска в Норильск на современных самолетах Embraer 170, рассчитанных на перевозку 78 пассажиров в просторном и комфортном салоне экономического класса. Технические характеристики лайнера позволяют беспрепятственно совершать посадку на подготовленный к приему воздушных судов участок взлетно-посадочной полосы аэропорта Алыкель.

Просмотров:146 S7 Airlines открыла продажу билетов на рейсы по маршруту Новосибирск – Норильск на период финального этапа реконструкции взлетно-посадочной полосы в аэропорту Алыкель (Норильск) с 1 июня по 15 сентября 2018 года, сообщили в пресс-службе авиакомпании.Регулярные рейсы в Норильск компания осуществляет каждый день, кроме воскресенья. В 2018 году в период реконструкции S7 Airlines увеличит частоту полетов из Новосибирска в Норильск до двух раз в день. Вылет рейса S7-8277 из аэропорта Толмачево в 04:10, прилет в аэропорт Алыкель в 07:15. Обратный рейс отправляется из Норильска в 08:30 и прибывает в Новосибирск в 11:25. Пассажиры рейса S7-3277 вылетают из Новосибирска в 04:25 и приземляются в Норильске в 07:30. Обратный рейс – в 08:45, прилет в аэропорт Толмачево – в 11:40.«Мы понимаем, насколько большое значение для жителей Норильска имеет регулярное авиасообщение с крупнейшим транспортным хабом Сибирского региона. С удобными стыковками в Новосибирске они могут совершать личные и деловые поездки по широкой маршрутной сети S7 Airlines. Мы стремимся сохранить возможность путешествовать для всех пассажиров и на время реконструкции взлетно-посадочной полосы в аэропорту Алыкель, которая совпадает с сезоном летних отпусков. Авиабилеты на оба утренних рейса S7 Airlines уже доступны в продаже в полном объеме», – говорит Игорь Веретенников, коммерческий директор S7 Group.S7 Airlines осуществляет полеты из Новосибирска в Норильск на современных самолетах Embraer 170, рассчитанных на перевозку 78 пассажиров в просторном и комфортном салоне экономического класса. Технические характеристики лайнера позволяют беспрепятственно совершать посадку на подготовленный к приему воздушных судов участок взлетно-посадочной полосы аэропорта Алыкель.