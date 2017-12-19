Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

19 декабря 2017, 18:30



Более 470 литров алкогольной продукции изъяли норильские полицейские в ходе оперативного мероприятия

С начала года полицейские провели уже 211 аналогичных проверок, в ходе которых выявлено 174 нарушения. В том числе 152 факта реализации алкоголя в нестационарных объектах торговли и торговли без лицензии на соответствующую деятельность (ст. 14.16 ч.3 КоАП РФ), зафиксирован 21 факт реализации алкогольной продукции несовершеннолетним (ст. 14.16 ч. 2.1 КоАП РФ), выявлен один факт незаконной продажи продукции, свободная продажа которой запрещена (ст. 14.2 КоАП РФ). С начала года стражи порядка наложили на правонарушителей административных штрафов на сумму более 2 миллионов 520 тысяч рублей Полицейские напоминают, что в соответствии с российским законодательством алкогольными напитками в розницу разрешено торговать только в стационарных объектах и складских помещениях, находящихся в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или аренде, продажа пива в нестационарных киосках и павильонах запрещена. О фактах нарушения законодательства полицейские рекомендуют сообщать в дежурную часть полиции по телефону 102 или 47-24-01.

Просмотров:99 В жилом образовании Оганер полицейские выявили торговую точку, в которой незаконно осуществлялась продажа пива. Алкогольная продукция в количестве 474 литров, расфасованная почти в 800 банок и бутылок, изъята из оборота. В отношении предпринимателя будет составлен протокол об административных правонарушениях «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также пива и напитков, изготавливаемых на его основе», после чего материалы передадут в суд для принятия решения, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.С начала года полицейские провели уже 211 аналогичных проверок, в ходе которых выявлено 174 нарушения. В том числе 152 факта реализации алкоголя в нестационарных объектах торговли и торговли без лицензии на соответствующую деятельность (ст. 14.16 ч.3 КоАП РФ), зафиксирован 21 факт реализации алкогольной продукции несовершеннолетним (ст. 14.16 ч. 2.1 КоАП РФ), выявлен один факт незаконной продажи продукции, свободная продажа которой запрещена (ст. 14.2 КоАП РФ).С начала года стражи порядка наложили на правонарушителей административных штрафов на сумму более 2 миллионов 520 тысяч рублейПолицейские напоминают, что в соответствии с российским законодательством алкогольными напитками в розницу разрешено торговать только в стационарных объектах и складских помещениях, находящихся в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или аренде, продажа пива в нестационарных киосках и павильонах запрещена. О фактах нарушения законодательства полицейские рекомендуют сообщать в дежурную часть полиции по телефону 102 или 47-24-01.