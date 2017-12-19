Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

19 декабря 2017, 18:36



Сегодня, 19 декабря, православные отмечают праздник Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца. В Норильске верующие почтили память святого в часовне на первом этаже административно-делового центра

На Таймыре Святителя Николая, покровителя путешественников и мореходов, издавна почитают и коренные народы, хотя не все из них приняли христианство. Его образки хранятся в поселковых домах и в семьях оленеводов, кочующих по тундре. В столице Таймыра у здания управления Морского порта в начале 2000-х установлена фигура святого, созданная из дерева местными скульпторами Сергеем Сигунеем и Сергеем Таранцом. В Норильской епархии освящены несколько храмов - в Игарке и на Диксоне. Есть и часовня на первом этаже административно-делового центра в Норильске. Сегодня верующие читали здесь Акафист в честь любимого святого во главе с благочинным церквей Норильска протоиереем Владимиром Ивановым. В этой часовне еженедельно особо молятся Святителю Николаю Чудотворцу по вторникам и четвергам, с 13-ти до 14-ти часов. И сюда всегда можно прийти по будням, чтобы поставить свечи и оставить записки о здравии и благополучии близких.

Просмотров:85 Житие святителя Николая сохранило описания множества чудес его необычайной помощи страждущим людям. Благодатной силой Божией он спасал утопающих, избавлял от смерти невинно осужденных. В народе доброго святого называют первым перед Богом заступником. После праведной кончины около 345-351 годов его святые мощи сохранились нетленными и продолжают источать чудесное миро. Поклониться святыне верующие со всего света отправляются в итальянский город Бари, среди паломников бывает и немало норильчан. Опыт православного благочестия свидетельствует о том, что и поныне святитель совершает множество чудес в помощь молящимся ему.На Таймыре Святителя Николая, покровителя путешественников и мореходов, издавна почитают и коренные народы, хотя не все из них приняли христианство. Его образки хранятся в поселковых домах и в семьях оленеводов, кочующих по тундре. В столице Таймыра у здания управления Морского порта в начале 2000-х установлена фигура святого, созданная из дерева местными скульпторами Сергеем Сигунеем и Сергеем Таранцом. В Норильской епархии освящены несколько храмов - в Игарке и на Диксоне. Есть и часовня на первом этаже административно-делового центра в Норильске. Сегодня верующие читали здесь Акафист в честь любимого святого во главе с благочинным церквей Норильска протоиереем Владимиром Ивановым. В этой часовне еженедельно особо молятся Святителю Николаю Чудотворцу по вторникам и четвергам, с 13-ти до 14-ти часов. И сюда всегда можно прийти по будням, чтобы поставить свечи и оставить записки о здравии и благополучии близких.