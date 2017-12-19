19 декабря 2017, 23:13



Норильский волк оказался бешеным.

К такому выводу пришли краевые ветеринары по результатам экспертизы. Биоматериал был отправлен в Красноярск сразу после отстрела волка. Норильские специалисты сразу предполагали бешенство волка, оценивая его поведение. Экспертиза подтвердила эти предположения. Теперь на зоны города, где видели животного, будет введен карантин. Правда, решение о его наложение должен подписать губернатор. Раньше принятие такого решение было прерогативой главы города, сейчас законодательство изменилось. Карантин будет распространяться на улицы Котульского, Бегичева, Нансена, пл. Металлургов, Молодежного проезда. Это значит, что жители, проживающие в этих районах, не смогут ввезти и вывезти своих домашних животных. Иван Шалаев, главный ветеринарный врач Норильска, опровергает распространившуюся в соцсетях информацию об отстреле бездомных животных, особо подчеркивая, что никто никого не собирается отстреливать. Однако животным потребуется обязательная вакцинация в профилактических целях. Срок карантина определит губернатор, если в течение двух недель после этого срока ни одно животное с диагнозом "бешенство" не будет обнаружено, карантин снимут.