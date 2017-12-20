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20 декабря 2017, 11:54



Единовременной выплаты в январе 2018 года не планируется. Но плановая индексация пенсий, традиционно выполняемая с 1 февраля, будет выполнена с 1 января.

Размер фиксированной выплаты после индексации составит 4982,9 рубля в месяц, стоимость пенсионного балла – 81,49 рубля (в 2017 году – 78,58 рубля). Среднегодовой размер страховой пенсии по старости вырастет до 14 075 рублей (161,3% к прожиточному минимуму пенсионера). Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальные, с 1 апреля 2018 года планируют увеличить работающим и неработающим пенсионерам на 4,1%. В итоге среднегодовой размер социальной пенсии вырастет до 9045 рублей (103,7% к прожиточному минимуму пенсионера). Средний размер социальной пенсии детей-инвалидов и инвалидов с детства первой группы составит 13 699 рублей. С 1 февраля 2018 года размеры ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), которую получают федеральные льготники, планируют проиндексировать на прогнозный уровень инфляции в 2017 году – 3,2%. Пенсионный фонд направит на выплату ЕДВ 450,6 млрд рублей. Но точно об этом можно говорить только после подписания постановления правительства Российской Федерации президентом России В .В. Путиным, сообщает пресс-служба ОПФР по Красноярскому краю.

Просмотров:110 Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон о бюджете Пенсионного фонда России на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. Так, страховые пенсии, включая фиксированную выплату, неработающих пенсионеров с 1 января 2018 года планируют увеличить на 3,7%, что выше показателя прогнозной инфляции.Размер фиксированной выплаты после индексации составит 4982,9 рубля в месяц, стоимость пенсионного балла – 81,49 рубля (в 2017 году – 78,58 рубля). Среднегодовой размер страховой пенсии по старости вырастет до 14 075 рублей (161,3% к прожиточному минимуму пенсионера).Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальные, с 1 апреля 2018 года планируют увеличить работающим и неработающим пенсионерам на 4,1%. В итоге среднегодовой размер социальной пенсии вырастет до 9045 рублей (103,7% к прожиточному минимуму пенсионера). Средний размер социальной пенсии детей-инвалидов и инвалидов с детства первой группы составит 13 699 рублей.С 1 февраля 2018 года размеры ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), которую получают федеральные льготники, планируют проиндексировать на прогнозный уровень инфляции в 2017 году – 3,2%. Пенсионный фонд направит на выплату ЕДВ 450,6 млрд рублей. Но точно об этом можно говорить только после подписания постановления правительства Российской Федерации президентом России В .В. Путиным, сообщает пресс-служба ОПФР по Красноярскому краю.