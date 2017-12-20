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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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14:28 Таймырские полицейские в полярную ночь и метель искали семилетнюю школьницу.
14:23 Депутат Таймырского районного Совета Сергей Сизоненко в Финляндии принял участие в обсуждении проблем воздействия на окружающую среду в Арктике.
13:12 В Норильске будут судить мужчину, виновного в ДТП, в котором один человек погиб и двое получили травмы.
12:52 В Норильске прошло мероприятие «Дружба народов». Круглый стол с представителями мигрантского сообщества на территории города состоялся впервые.
12:32 В правительстве Красноярского края создадут тарифный "мегарегулятор".
12:24 Шестеро юных норильчан отличились на первенстве Красноярского края по легкой атлетике среди атлетов старшей возрастной категории.
11:54 Единовременной выплаты в январе 2018 года не планируется. Но плановая индексация пенсий, традиционно выполняемая с 1 февраля, будет выполнена с 1 января.
23:13 Норильский волк оказался бешеным.
18:36 Сегодня, 19 декабря, православные отмечают праздник святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца.
18:30 Более 470 литров алкогольной продукции изъяли норильские полицейские в ходе оперативного мероприятия.
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