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20 декабря 2017, 12:24



Шестеро юных норильчан отличились на первенстве Красноярского края по легкой атлетике среди атлетов старшей возрастной категории.

По итогам соревнований две золотые медали завоевал Владислав Ворстер в прыжках в длину с разбега и в тройном прыжке с разбега; Алена Герасимчук завоевала серебряную медаль в беге на 60 м и выполнила норматив КМС, серебряные награды попали в копилки Дениса Саватеева – бег на 60 м и Глеба Дидыченко– прыжок в высоту. Бронзовые медали завоевали: Лолита Болбочан - прыжок в длину с разбега, Глеб Дидыченко в толкании ядра, Алиса Матвеева в толкании ядра и Денис Саватеев в беге на 200 м. По итогам соревнований в команду Красноярского края вошли два спортсмена Владислав Ворстер и Алена Герасимчук, они будут представлять наш регион на первенстве Сибирского федерального округа по легкой атлетике в январе 2018 года. Сейчас спортсмены активно готовятся к состязаниям на более высоком уровне.

Просмотров:81 Состязания проходили с 15 по 16 декабря в Ачинске. Норильск представляла сборная команда, воспитанники МБУ ДО «ДЮСШ № 3» отделения «Легкая атлетика». Наши спортсмены показали отличные результаты, достойно представив нашу территорию.По итогам соревнований две золотые медали завоевал Владислав Ворстер в прыжках в длину с разбега и в тройном прыжке с разбега; Алена Герасимчук завоевала серебряную медаль в беге на 60 м и выполнила норматив КМС, серебряные награды попали в копилки Дениса Саватеева – бег на 60 м и Глеба Дидыченко– прыжок в высоту.Бронзовые медали завоевали: Лолита Болбочан - прыжок в длину с разбега, Глеб Дидыченко в толкании ядра, Алиса Матвеева в толкании ядра и Денис Саватеев в беге на 200 м.По итогам соревнований в команду Красноярского края вошли два спортсмена Владислав Ворстер и Алена Герасимчук, они будут представлять наш регион на первенстве Сибирского федерального округа по легкой атлетике в январе 2018 года. Сейчас спортсмены активно готовятся к состязаниям на более высоком уровне.