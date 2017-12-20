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20 декабря 2017, 12:52



В Норильске прошло мероприятие «Дружба народов». Круглый стол с представителями мигрантского сообщества на территории города состоялся впервые.

О миграционной ситуации на территории муниципального образования город Норильск рассказали представители отдела по вопросам миграции ОВД России в городе Норильске Наталья Куприянова и Ирина Брейво. По итогам круглого стола каждый из присутствующих получил обновленную памятку для лиц, прибывших в муниципальное образование город Норильск. Помимо этого, в рамках мероприятия состоялись презентации организаций и дегустация блюд национальных кухонь от местных общественных организаций национально-культурных автономий кыргызов «Эне-Сай» (Енисей) и казахов «ЫНТЫМАК» (Содружество) города Норильска. Каждый желающий смог написать свои пожелания дружбы и взаимопонимания на интерактивной площадке «Дерево дружбы»; поучаствовать в викторине на знание традиций и культуры народов, проживающих на территории Красноярского края и принять участие в танцевальном мастер-классе по изучению традиционных греческих танцев, который проводился участниками хореографического коллектива «Эллада» местной общественной организации поддержки греческой культуры в городе Норильске Красноярского края. Гости мероприятия смогли увидеть уникальную выставку национальных костюмов, на которой были представлены женские, мужские, детские костюмы от 12-ти национально-культурных организаций Большого Норильска. На площадке творческих мастер-классов каждый смог своими руками изготовить сказочный домик, рождественского ангелочка либо игрушку-оберег. По итогам мероприятия председатель казахской организации Нурлыбай Шухаев вручил благодарственные письма организациям-участникам, а от творческого объединения «Клуб флористов-дизайнеров Галакс» в подарок было преподнесено коллективное панно «Дружба народов». Организатором мероприятия «Дружба народов» выступила местная общественная организация национально-культурной автономии казахов «ЫНТЫМАК» (Содружество) г. Норильска совместно с отделом по работе с общественными объединениями и некоммерческими организациями управления по молодежной политике и взаимодействию с общественными объединениями администрации города Норильска. Проводилось мероприятие в рамках реализации подпрограммы «Противодействие этническому радикализму и экстремизму, мигрантофобии» государственной программы Красноярского края «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Красноярского края», сообщает пресс-служба администрации Норильска.

Просмотров:83 Вопросы, касающиеся социально-культурной адаптации и интеграции мигрантов в Красноярском крае и городе Норильске, обсуждались совместно с руководителями краевого центра социальной адаптации и интеграции мигрантов Назгуль Батаевой и Хайдарали Алимовым.О миграционной ситуации на территории муниципального образования город Норильск рассказали представители отдела по вопросам миграции ОВД России в городе Норильске Наталья Куприянова и Ирина Брейво. По итогам круглого стола каждый из присутствующих получил обновленную памятку для лиц, прибывших в муниципальное образование город Норильск.Помимо этого, в рамках мероприятия состоялись презентации организаций и дегустация блюд национальных кухонь от местных общественных организаций национально-культурных автономий кыргызов «Эне-Сай» (Енисей) и казахов «ЫНТЫМАК» (Содружество) города Норильска.Каждый желающий смог написать свои пожелания дружбы и взаимопонимания на интерактивной площадке «Дерево дружбы»; поучаствовать в викторине на знание традиций и культуры народов, проживающих на территории Красноярского края и принять участие в танцевальном мастер-классе по изучению традиционных греческих танцев, который проводился участниками хореографического коллектива «Эллада» местной общественной организации поддержки греческой культуры в городе Норильске Красноярского края.Гости мероприятия смогли увидеть уникальную выставку национальных костюмов, на которой были представлены женские, мужские, детские костюмы от 12-ти национально-культурных организаций Большого Норильска.На площадке творческих мастер-классов каждый смог своими руками изготовить сказочный домик, рождественского ангелочка либо игрушку-оберег.По итогам мероприятия председатель казахской организации Нурлыбай Шухаев вручил благодарственные письма организациям-участникам, а от творческого объединения «Клуб флористов-дизайнеров Галакс» в подарок было преподнесено коллективное панно «Дружба народов».Организатором мероприятия «Дружба народов» выступила местная общественная организация национально-культурной автономии казахов «ЫНТЫМАК» (Содружество) г. Норильска совместно с отделом по работе с общественными объединениями и некоммерческими организациями управления по молодежной политике и взаимодействию с общественными объединениями администрации города Норильска. Проводилось мероприятие в рамках реализации подпрограммы «Противодействие этническому радикализму и экстремизму, мигрантофобии» государственной программы Красноярского края «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Красноярского края», сообщает пресс-служба администрации Норильска.