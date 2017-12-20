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20 декабря 2017, 13:12



В Норильске будут судить мужчину, виновного в ДТП, в котором один человек погиб и двое получили травмы.

Уголовное дело по факту ДТП было возбуждено по статье УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Расследование завершено, материалы переданы в суд для дальнейшего рассмотрения по существу. Санкция статьи, по которой норильчанину предъявлено обвинение, предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет, сообщает пресс-служба ОМВД РФ по г. Норильску.

Просмотров:70 В ходе расследования дела стражи порядка установили, что в сентябре текущего года 44-летний водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигаясь на автомобиле «Лифан» с превышением допустимой скорости, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Тойота». ДТП произошло в районе седьмого километра автодороги Норильск-Талнах. В результате аварии от полученных травм на месте происшествия погиб водитель автомобиля «Тойота» 1972 года рождения. Двое его пассажиров получили травмы.Уголовное дело по факту ДТП было возбуждено по статье УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Расследование завершено, материалы переданы в суд для дальнейшего рассмотрения по существу. Санкция статьи, по которой норильчанину предъявлено обвинение, предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет, сообщает пресс-служба ОМВД РФ по г. Норильску.