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20 декабря 2017, 14:23



Депутат Таймырского районного Совета Сергей Сизоненко в Финляндии принял участие в обсуждении проблем воздействия на окружающую среду в Арктике.

Доклад Сизоненко был посвящен вопросам проведения оценки воздействия на окружающую среду в Российской Федерации и участию в этом процессе коренного населения. Он рассказал участникам семинара о законодательных инициативах ассоциации, направленных на защиту исконной среды обитания и традиционного образа жизни, в частности, по этнологической экспертизе, опыт проведения которой существует и функционирует в ряде регионов России. «В настоящее время глава России, осознавая значимость данных вопросов, дал поручение правительству РФ внести предложения по нормативному закреплению обязательной процедуры этнологической экспертизы. В рамках этого поручения сейчас проходят консультации. Мы надеемся, что этот федеральный закон будет принят в ближайшее время», - сказал Сергей Сизоненко. Он также подробно остановился на процедуре проведения оценки воздействия на окружающую среду, которая является обязательной для намечаемой деятельности. Он пояснил, что ОВОС проводится в соответствии с Федеральным законом «Об охране окружающей среды» и выполняется до начала реализации деятельности одновременно с разработкой проектной документации до ее утверждения и является неотъемлемой частью проектной документации. При этом важнейшим условием согласования промышленного проекта с населением является проведение общественных слушаний. По всем правилам общественные слушания должны подразумевать получение свободного предварительного и осознанного согласия населения на проведение подобной деятельности при обязательном соблюдении экологических требований и устойчивого развития местного сообщества с сохранением языка и культуры. Однако в реальности этот принцип часто нарушается и местное население узнает о проектах только после начала каких-либо работ. «Представители коренных народов, как и другие заинтересованные граждане, имеют право участвовать в общественных слушаниях по намечаемому проекту, но закон не предполагает специального извещения, например, кочующего населения, живущего в зоне реализации проекта. Поэтому часто общественные слушания проходят формально. Необходимо предусматривать жесткие санкции за нарушение данного принципа вплоть до аннулирования лицензии на право пользования недрами», - отметил Сергей Сизоненко. По мнению таймырского депутата, сегодня проведение экологического и этнологического мониторингов с обязательным участием местных общин является единственной возможностью выявить реальное воздействие и просчитать негативные последствия промышленной деятельности на образ жизни и природопользование малочисленных народов Севера. В завершение своего выступления Сергей Анатольевич обратил внимание на то, что в процессе ОВОС традиционное знание должно использоваться для понимания возможных последствий прогнозируемых воздействий. В международном мероприятии приняли участие представители Министерства окружающей среды Финляндии, Арктического совета, Университета Арктики, Университета Лапландии, Совета Саамов и экспертного сообщества, сообщает пресс-служба Таймырского муниципального района.

Просмотров:23 Семинаре на тему «Завтрашняя арктическая оценка воздействия на окружающую среду (далее - ОВОС) в Арктике: возможности и перспективы северных стран» проходил в городе Рованием (Финляндия). На мероприятии Сергей Сизоненко представлял нашу страну в качестве заместителя председателя делового совета Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ.Доклад Сизоненко был посвящен вопросам проведения оценки воздействия на окружающую среду в Российской Федерации и участию в этом процессе коренного населения. Он рассказал участникам семинара о законодательных инициативах ассоциации, направленных на защиту исконной среды обитания и традиционного образа жизни, в частности, по этнологической экспертизе, опыт проведения которой существует и функционирует в ряде регионов России. «В настоящее время глава России, осознавая значимость данных вопросов, дал поручение правительству РФ внести предложения по нормативному закреплению обязательной процедуры этнологической экспертизы. В рамках этого поручения сейчас проходят консультации. Мы надеемся, что этот федеральный закон будет принят в ближайшее время», - сказал Сергей Сизоненко.Он также подробно остановился на процедуре проведения оценки воздействия на окружающую среду, которая является обязательной для намечаемой деятельности. Он пояснил, что ОВОС проводится в соответствии с Федеральным законом «Об охране окружающей среды» и выполняется до начала реализации деятельности одновременно с разработкой проектной документации до ее утверждения и является неотъемлемой частью проектной документации. При этом важнейшим условием согласования промышленного проекта с населением является проведение общественных слушаний. По всем правилам общественные слушания должны подразумевать получение свободного предварительного и осознанного согласия населения на проведение подобной деятельности при обязательном соблюдении экологических требований и устойчивого развития местного сообщества с сохранением языка и культуры. Однако в реальности этот принцип часто нарушается и местное население узнает о проектах только после начала каких-либо работ.«Представители коренных народов, как и другие заинтересованные граждане, имеют право участвовать в общественных слушаниях по намечаемому проекту, но закон не предполагает специального извещения, например, кочующего населения, живущего в зоне реализации проекта. Поэтому часто общественные слушания проходят формально. Необходимо предусматривать жесткие санкции за нарушение данного принципа вплоть до аннулирования лицензии на право пользования недрами», - отметил Сергей Сизоненко.По мнению таймырского депутата, сегодня проведение экологического и этнологического мониторингов с обязательным участием местных общин является единственной возможностью выявить реальное воздействие и просчитать негативные последствия промышленной деятельности на образ жизни и природопользование малочисленных народов Севера.В завершение своего выступления Сергей Анатольевич обратил внимание на то, что в процессе ОВОС традиционное знание должно использоваться для понимания возможных последствий прогнозируемых воздействий.В международном мероприятии приняли участие представители Министерства окружающей среды Финляндии, Арктического совета, Университета Арктики, Университета Лапландии, Совета Саамов и экспертного сообщества, сообщает пресс-служба Таймырского муниципального района.